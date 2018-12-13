هاتف OnePlus المتوافق مع شبكات 5G سيصل بحلول أواخر شهر مايو من العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد أكدت لنا شركة OnePlus أنها ستقوم بإطلاق هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2019، ولكن يبقى السؤال المطروح هو متى بالضبط سيتم إطلاق هذا الهاتف في العام المقبل؟ حسنا، أثناء حديثه مع موقع CNet، كشف الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau بأن الشركة تأمل في إطلاق هذا الهاتف بحلول أواخر شهر مايو من العام المقبل. وعلاوة على ذلك، فقد إعترف السيد Pete Lau أيضًا بأن هذا الهاتف قد لا يحقق نفس المبيعات التي حققتها هواتف OnePlus السابقة.

وأثناء حديثه مع موقع CNet، نقل عن السيد Pete Lau قوله : ” لا يُتوقع أن يحقق الهاتف OnePlus 5G مبيعات ضخمة. ما زال في مرحلة مبكرة، ولكن بحلول العام 2020 يمكن أن يكون الأمر مختلفًا تمامًا “. أحد الأسباب التي ستجعل هاتف OnePlus المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G لا يحقق مبيعات ضخمة هو سعره.

في السابق كان السيد Pete Lau قد ذكر أنه يتوقع أن يشهد سعر هاتف OnePlus المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G زيادة قدرها 200$ إلى 300$ بالمقارنة مع هواتف OnePlus العادية بسبب التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في هذا الهاتف، مما يعني أن سعر هذا الهاتف قد يقترب من 1000$، على الرغم من أن السيد Pete Lau أوضح بأن شركة OnePlus تقاتل من أجل جعل سعر الهاتف يقل عن 1000$.

ومع ذلك، فنحن نعتقد بأن العملاء الذين يستخدمون هواتف OnePlus بسبب أسعارها المنخفضة سيتجنبون شراء هاتف OnePlus المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. ومع ذلك، سيتعين علينا الإنتظار لنرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف. ومن المتوقع أيضًا أن يكون هاتف OnePlus المتوافق مع شبكات 5G جهازًا منفصلاً عن OnePlus 7، مما يعني أنه لن يحل محل الهاتف OnePlus 7، وإنما سيتم عرض كلاهما للبيع في العام المقبل.