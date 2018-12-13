أغطية واقية مسربة تكشف لنا عن تصاميم الطرازات الثلاثة من الهاتف Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - ثقب الكاميرا الأمامية في الشاشة هو الإتجاه السائد الجديد في سوق الهواتف الذكية، فجميع الشركات تسعى لتبني ذلك في هواتفها الذكية القادمة. لقد قامت شركة سامسونج بذلك فعلا مع الهاتف Galaxy A8S، وتستعد شركة Huawei للقيام بذلك أيضًا في وقت لاحق من هذا الشهر مع الهاتف Huawei Nova 4، ونفس الشيء ينطبق على علامتها التجارية الفرعية Honor التي تستعد للقيام بذلك هي الأخرى مع الهاتف Honor V20 الذي سيصل إلى الأسواق العالمية تحت إسم Honor View 20. ومع ذلك، فإن كل العيون موجهة نحو الهاتف Galaxy S10 الذي سيصل للإحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S Series.





أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Olixar المتخصصة في صناعة الأغطية الواقية بنشر مجموعة من الصور التي تستعرض لنا طرازات Galaxy S10 الثلاثة القادمة داخل الأغطية الواقية المصممة من قبل هذه الشركة لهذه الهواتف الذكية الثلاثة. وكما تلاحظون أعلاه وأدناه، فهذه الصور تكشف لنا بأن الهاتف Galaxy S10 Lite سيضم ثقبًا واحدًا في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية في حين سيضم كاميرتين في الواجهة الخلفية. أما بالنسبة للهاتف Galaxy S10، فهو يظهر مع شاشة مماثلة من حيث التصميم ولكنها أكبر حجمًا مع العلم بأنه يضم أيضًا ثلاثة كاميرات في الخلف. أما بخصوص الهاتف +Galaxy S10، فهو يضم شاشة أكبر من الهاتفين Galaxy S10 Lite و Galaxy S10 مع العلم بأن هذه الشاشة تضم ثقب عريض بما فيه الكفاية لإحتواء الكاميرا الأمامية المزدوجة. وعلاوة على ذلك، فالهاتف +Galaxy S10 يضم كذلك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية.





هذه الصور تؤكد لنا كذلك مرة أخرى بأن الهاتف Galaxy S10 Lite سيضم شاشة بحجم 5.8 إنش، في حين سيضم الهاتف Galaxy S10 شاشة بحجم 6.1 إنش، والهاتف +Galaxy S10 شاشة بحجم 6.4 إنش. وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد بأن الهاتف Galaxy S10 Lite سيضم شاشة مسطحة، في حين سيضم الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 شاشات منحنية الطرفين.

وبالعودة إلى التقارير السابقة كذلك، فهي لمحت إلى أن الهاتف Galaxy S10 Lite سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب على عكس الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 اللذان سيضمان مستشعر لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة. عموما، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميا عن هذه الهواتف الذكية الثلاثة في أوائل العام المقبل.

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