شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل كلاود تتعاون مع شركة أمن ألكترونى لتعزيز الأمان والسرعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت خدمة جوجل كلاود عن توسيع شراكتها مع شركة الأمان الإلكترونية العالمية Palo Alto Networks أو " بالو ألتو نتووركس" لتبسيط الأمان وتسريع عمل التطبيقات.

وستقوم بالو ألتو نتووركس بتشغيل إطار تطبيقها على جوجل كلاود للاستفادة من التخزين الآمن والدائم والذكاء الاصطناعى (AI) وأدوات التحليلات من جوجل كلاود.

وقال فارون بادوار، نائب رئيس قسم المنتجات وهندسة أمان الشبكات السحابية العامة فى Palo Alto Networks : "هذه الشراكة تجعلنا أحد عملاء جوجل كلاود، مما يسمح لنا بتشغيل خدمات أمان مهمة تم تقديمها عبر كلاود على نطاق واسع ومع مزايا وخبرة جوجل فى مجال التحليلات".

وأضاف بادوار: "سوف نعمل أيضًا مع جوجل كلاود لنقدم للمنظمات إمكانية الانتقال إلى جوجل كلاود، والمزايا الإضافية التى تحتاج إليها لمنع الهجمات الالكترونية".