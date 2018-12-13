شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات TSMC و Foxconn تكذب ادعاءات ضعف مبيعات iPhone XR والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت إيرادات شركتى "TSMC و Foxconn" إلى أن تقارير ضعف مبيعات هاتف أيفون XR مبالغ فيها إلى حد كبير.
ووفقاً لموقع فون أرينا المعنى بشئون التكنولوجيا، ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من التقاريرالتى تشير إلى أن مبيعات iPhone XR أضعف من المتوقع، لكن زيادة أرباح موردى أبل "TSMC و Foxconn" خلال نوفمبر، كشفت كذب هذه الا دعاءات.
وسجلت الشركتان زيادة بنسبة 5.6 فى المئة في مبيعات نوفمبر، مما ينفى ما تم الترويج له بأن موردى أبل يقللون من توقعات الإيرادات ليعكس والإنتاج نتيجة لانخفاض الطلب على الهواتف الذكية الجديدة من إنتاج شركة أبل.
وحققت فوكسكون عائدات بقيمة 601.4 مليار دولار تايوانى (19.5 مليار دولار) وهو رقم قياسي لشهر نوفمبر، بينما سجلت شركة TSMC إيرادات بلغت 3.1 مليار دولار، وهو رقم أقل من الشهر السابق ولكن لا تزال تعتبر قوية بشكل عام.
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