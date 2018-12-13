شكرا لقرائتكم خبر عن لمنافسة أمازون.. "وولمارت" تفتتح أول متجر للتسوق الإلكترونى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت سلسلة متاجر "walmart" عن افتتاح أول سوق إلكترونى لها فى اليابان بمساعدة شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "راكوتن".

ومن المقرر أن يتم توفير اكثر من 1200 منتج للعملاء اليابانيين فى المتجر الجديد، ومنها الملابس وألعاب الأطفال، وغيرها من المنتجات الخاصة بالكثير من العلامات التجارية الأمريكية.

ويمثل هذا الافتتاح أحدث خطوة فى التحالف الثنائى الإستراتيجى، الذى أعلن عنه فى يناير الماضى، والذى يمتد أيضًا لخدمة توصيل البقالة عبر الإنترنت فى اليابان وبيع الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية والكتب الإلكترونية من كوبو المملوكة لشركة راكوتين فى الولايات المتحدة.

ويذكر أنه فى محاولة منها لزيادة شعبيتها وانتشارها للتغلب على منافسها التقليدى أمازون، أعلنت سلسلة المتاجر Walmart عن خطتها للاستحواذ على موقع Art.com المختص بعمليات البيع الإلكترونى للمقتنيات المنزلة الفنية والجداريات وديكورات الحائط، وذلك بعد سلسلة استحواذ قامت بها الشركة قبل ذلك لعدة مواقع مثل Jet.com وHayneedle.com.