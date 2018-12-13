شكرا لقرائتكم خبر عن أبل ووتش تنقذ حياة رجل أربعينى بعد تحذيره بوجود خلل فى ضربات القلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنقذت أبل ووتش حياة أب يبلغ من العمر 46 عامًا، بعد أن اكتشفت أن قلبه ينبض بسرعة فائقة وصلت إلى الضعف، وذلك فضل الميزة الجديدة التى أطلقتها شركة أبل، والتى تقوم على اكتشاف وجود أى خلل فى القلب.

وحذرت أبل ووتش مالكها "إد دينتيل" لأول مرة يوم الخميس بأنه يعانى من عدم انتظام ضربات القلب، إذ يتراوح معدل نبض القلب الطبيعى بين 60 إلى 100 نبضة فى الدقيقة ، بينما تصل نبضات قلب دينتيل إلى 140 دقة.

وقام الأطباء فى مركز الرعاية العاجلة بتشخيص الشخص البالغ 46 سنة من ريتشموند بفيرجينيا بمرض بالرجفان الأذينى، والذى بتسبب فى عدمة انتظام ضربات القلب، ويمكن أن يؤدى إلى تجلط الدم والسكتات الدماغية القاتلة.

وأطلقت شركة أبل ميزة جديدة فى ساعاتها الذكية " أبل ووتش"، تتيح للمستخدمين التعرف على معدل ضربات القلب وانتظامها، مع تنبيه المستخدمين فى حالة وجود أى مشكلة، وذلك من خلال شريط يشبه "رسم القلب" يظهر على شاشة الساعة.

وقال موقع سى إن بى سى، إن تلك الميزة يمكن استخدامها بالشكل الصحيح لمن يتعدون الـ 22 عامًا، وهى الميزة كان يجرى تطويرها منذ عدة سنوات من قبل خبراء أبل، حتى تم الحصول على تصريح للسماح بإطلاقها.