شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف مزيدا من التفاصيل عن متصفح إيدج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن متصفح Edge الجديد من مايكروسوفت سيدعم إضافات "كروم" الحالية، وذلك وفقا لما أكده أحد أعضاء فريق تطوير البرنامج على Reddit، وسيكون هذا الإعلان بمثابة أخبار سارة لأى شخص يعتمد على الآلاف من الإضافات بمكتبة "كروم" التى تضيف وظائف عديدة إلى المتصفح.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فقال مسؤول مايكروسوفت: "نعتزم دعم إضافات "كروم"الحالية" وذلك ردًا على سلسلة من الأسئلة حول كيفية عمل المتصفح الجديد، الذى أكدت مايكروسوفت أنها تعمل على تطويره فى الأسبوع الماضى.

كما أكد المسئول أيضا نية الفريق الحالية إلى جلب المتصفح الجديد إلى "جميع أجهزة مايكروسوفت"، على الرغم من أن هذا التعليق تم نشره استجابة لشخص يسأل عما إذا كان المتصفح سيأتى إلى Xbox One، فإنه يثير أيضًا إمكانية وصوله إلى سماعة رأس Hololens الخاصة بالشركة.