5 معتقدات شائعة في عالم السيارات ما بين الصحة والخطأ.. تعرف عليها

مصراوي - (د ب أ):

أشار أولريش كوستر من الاتحاد الألماني لصناعة السيارات إلى أن هناك العديد من المعتقدات الشائعة حول السيارة، والتي تنتشر منذ فترة طويلة، منها ما هو صحيح، ومنها ما يتعين ببساطة تفنيدها.

ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على أبرز هذه المعتقدات:

القهوة تساعد السائق في التغلب على التعب

هذا غير صحيح، نظرًا لأن الكافيين يزيد من الانتباه لفترة زمنية قصيرة، وذلك بعد نصف ساعة من تناولها ولمدة ساعتين تقريبا.

الإحماء لمسافة 10 كلم

يعتمد ذلك على المحرك ونوع الاحتراق، فمحركات الديزل الكبيرة تحتاج إلى مسافة...