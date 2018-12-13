شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخة "لايت" مجانية من PES 2019.. اعرف أهم مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة كونامى المطورة للعبة Pro Evolution Soccer الشهيرة أو ما تعرف اختصارا بـ PES، إطلاق نسخة "لايت" مجانية من إصدار اللعبة PES 2019، والتى من المنتظر أن تصل اليوم 13 ديسمبر، حيث ستوفر اللعبة وصول غير مقيد إلى نمط my Club الذى يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الحاليين بالإضافة إلى أساطير عالمية مثل بيكهام ومارادونا وغيرهم.

ووفقا لما نشره موقع gamerevolution الأمريكى، فسيكون بمقدور اللاعبين أيضا الحصول على جميع اللاعبين المميزين الجدد الذين تتأثر قدراتهم بأدائهم فى مباريات نهاية الأسبوع السابق، وهى واحدة من المميزات التى أضافتها الشركة فى هذا النمط خلال هذا العام، كما ستوفر نسخة "لايت" أيضا وضع Edit يتيح للمستخدمين تخصيص الفرق واللاعبين والملاعب حسب رغبتهم.

ورغم أن اللعبة تأتى بشكل مجانى، إلا أن الشركة كشفت أن لعبتها ستضم عمليات شراء داخل اللعبة، لذلك قد يكون الهدف الواضح من وراء هذه النسخة، هو الحصول على مزيد من الأرباح للشركة عبر عمليات الشراء الداخلية للاعبين والحزم.