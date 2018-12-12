كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “OrCam MyMe” جهاز مزود بتقنية التعرف الفوري على الوجوه وإرسال المعلومات إلى هاتفك

متابعة-سنيار: باستخدام أحدث رؤية للكمبيوتر المستندة إلى AI على مستوى العالم ، يقوم جهاز OrCam MyMe بالتعرف الفوري على الوجوه ويخبرك بهوية الشخص أمامك في الوقت الفعلي، عن طريق إرسال إشعار إلى هاتفك أو ساعتك الذكية، ويمكنك بعد ذلك وضع علامة على الأشخاص وتنظيمهم في دوائر مثل Work و Friends و Family.

يسمح لك الجهاز بمراقبة رفاهيتك الاجتماعية المستمرة ووضع أهداف لتحقيق التوازن الأمثل لموردك الأكثر قيمة، وهو وقتك.

يقوم “OrCam MyMe” تلقائيًا بمسح ومزامنة بطاقة أعمال أو علامة اسم أو أصدقاء عبر الإنترنت، مما يساعدك على التركيز على الشخص مع التأكد من إمكانية الاتصال به لاحقًا، ويذكرك بالأشخاص الذين قابلتهم في اجتماع أو حدث اجتماعي على الفور.

“OrCam MyMe” هو الأول من نوعه لتنشيط الذكاء الاصطناعي على جهاز محمول، وهو قادر على التعرف على الوجوه، ويسمح بتحليل البيانات الشخصية، وهو جهاز خفيف يمكنك تثبيته على ثيابك.

جهاز “OrCam MyMe” متاح للدعم على Kickstarter، وهو متوافق مع أجهزة iOS و Android، وسيتم شحنه إلى أول المستخدمين في مارس 2019.