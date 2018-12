أهم 6 منصات فيديو على الإنترنت للناشرين والمؤسسات الإعلامية

شهد استخدام الإنترنت نموًا هائلاً خلال العقدين الماضيين، فمنذ أكثر من 20 عامًا وبالتحديد في عام 1992 كان معدل تبادل البيانات عبر الإنترنت يصل إلى 100 جيجابايت في اليوم، وبعد عشر سنوات أي في عام 2002 وصل معدل تبادل البيانات إلى 100 جيجابايت في الثانية، بينما في عامنا الحالي 2018 بلغ هذا المعدل أكثر من 45000 جيجابايت / ثانية، وبناء على ذلك فإن هذه السرعات ستعزز من انتشار محتوى الفيديو عبر الإنترنت حيث أنه بحلول عام 2022 سيشكل الفيديو 82% من المحتوى الذي يتم تداوله عبر الإنترنت، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير شركة سيسكو حول إحصائيات استخدام الفيديو والذي يحمل عنوان Cisco statistic on global IP video traffic.

كما سيشكل فيديو البث المباشر Live Video على الإنترنت نسبة 17% من إجمالي محتوى الفيديو على الإنترنت بحلول عام 2022، حيث سيتضاعف معدل نشر الفيديو المباشر على الإنترنت 15 مرة من عام 2017 إلى عام 2022.

مع كل هذه الفرص القادمة حان الوقت للتعرف على منصات الفيديو الهامة للناشرين والمؤسسات الإعلامية وسنذكر منها أهم 6 منصات وهم كالتالي:

1- منصة يوتيوب YouTube

لا شك أن منصة يوتيوب YouTube هي منصة الفيديو رقم 1 على شبكة الإنترنت، ولكنها مازالت تعمل على تطوير فيديو البث المباشر عبر الإنترنت، ففي عام 2017 كان لدى المنصة أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريًا، وقد زاد هذا الرقم خلال عام 2018 ليصل إلى 1.8 مليار مستخدم في الشهر.

وقد قامت شركة جوجل بتطوير منصتها للفيديو خلال هذا العام ليصبح YouTubeTV بديلاً قوي للتلفزيون التقليدي، حيث يوفر مزيجًا من البث المباشر والفيديو حسب الطلب مع ميزة DVR المضافة حديثًا، والتي تتيح لك الانتقال إلى الأمام والخلف في أي توقيت بالفيديو متى شئت، وهي متاحة على جميع قنوات YouTubeTV باستثناء شبكة CBS.

هناك أيضًا ميزات تستهدف مجموعات محددة من الجمهور مثل متابعي الرياضة، ومنها الميزة الجديدة التي تتيح إخفاء كل أهداف هذا الفريق / الدوري hide all score for this team/league لتتيح لمحبي الرياضة الاستمتاع بالمباراة كما لو كانت مباشرة حيث لا توجد مقاطعات مجرد الاستمتاع التام.

2- منصة فيسبوك ووتش Facebook Watch المنافس الأول ليوتيوب

البعض يسميها المنافس الأول لمنصة يوتيوب، لكن هل هذا صحيح؟ وفقًا لفيسبوك فقد شاهد أكثر من 50 مليون شخص في الولايات المتحدة دقيقة واحدة على الأقل داخل منصة Watch، وزاد إجمالي الوقت الذي يقضونه في مشاهدة مقاطع الفيديو في Watch بمقدار 14 ضعفًا منذ بداية عام 2018 مما أدى ذلك إلى ارتفاع معدل المشاركة و دفع شركة فيسبوك إلى توسيع منصة ووتش دوليًا.

هناك سبب آخر لأعداد المستخدمين المتزايدة لهذه المنصة و يرجع إلى تفرد المنصة ببعض العروض، والتي لا تتوافر إلا على Watch.

مع ذلك مقارنةً بيوتيوب توفر Watch فرصًا أكبر للتفاعل مع الجمهور، فعلى سبيل المثال يتم تضمين المشاهدين في القصص ويمكنهم حتى التأثير على اتجاه السرد، ويتم ذلك من خلال ميزات تفاعلية مثل الاختبارات أو الاستطلاعات.

بالإضافة إلى خيار يحمل اسم مشاهدة الأطراف Watch Parties، والذي يسمح لك بدعوة أعضاء المجموعة لمشاهدة مقاطع الفيديو معًا يتبع كما يمكنك التعليق وتقييم للفيديو.

يُعد كل من CNN و Buzz و Vox من بين شركاء منصة Facebook Watch حيث ينتجون محتوى فيديو مخصص لها، ويمكن للشركاء استخدام فواصل إعلانية لاستثمار محتواهم بما في ذلك إعلانات ما قبل التشغيل وإعلانات أثناء التشغيل والصور أسفل مقاطع الفيديو الخاصة بهم. ووفقًا لفيسبوك، فإنه يتم عرض 70%من الإعلانات التي تظهر أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو ويتم مشاهدتها للنهاية.

3- منصة IGTV التابعة لإنستاجرام

ذكر تقرير سيسكو أيضًا أن الهواتف الذكية سيزداد استخدامها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9 في المائة، ففي عام 2022 سيكون هناك هيمنة للهواتف الذكية باعتبارها مركز الاتصالات لوسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهدة الفيديو، ومتابعة الأخبار، وتتبع تطبيقات إنترنت الأشياء، وكذلك الاتصال التقليدي.

على هذا النحو سيرتفع استخدام الفيديو الرأسي Vertical Video، ومع IGTV يمكن نشر مقاطع فيديو رأسية طويلة، وهذا دفع كل من ديلي ميل Daily Mail والغارديان The Guardian إلى استخدام منصة IGTV لنشر القصص التي تحظى باهتمام الشباب، كما يقوم ناشرو أخبار آخرون مثل BBC و The Economist بتجربة IGTV.

وتُشير آخر الإحصائيات إلى أن 60% من المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 16 و 34 عامًا، هناك لذلك فهناك فرصة كبيرة للوصول إلى جمهور الشباب من خلال هذه المنصة.

ومن الأسباب التي ساعدت على سرعة انتشار IGTV هو اعتماد انستاجرام على جعل المستخدمين يقومون بمتابعة IGTV تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك هناك اتصال أفضل بين تطبيق إنستاجرام وتطبيق IGTV المستقل حيث من الممكن الوصول إلى IGTV على إنستاجرام من خلال نقرة زر واحدة، كما يمكن إضافة مقاطع فيديو IGTV إلى قصص إنستاجرام.

ومن هذه الأسباب أيضًا بساطة واجهة المستخدم التي تسمح بقدر أكبر من الوصول إلى الجمهور، كما وعد إنستاجرام بفرص للإيرادات الإعلانية بحلول نهاية هذا العام.

4- منصة r/videos التابعة لموقع ريديت Reddit

موقع ريديت Reddit معروف بكونه منصة تعتمد على المحتوى النصي، ولكنه خلال الفترة الأخيرة طور القدرة على تحميل مقاطع الفيديو مباشرة، وقد رحب مستخدميه بميزة الفيديو وهذا يبدو واضحًا من النمو في استخدام الفيديو على المنصة.

فبعد مرور عام على تقديم ميزة الفيديو وإعطاء مستخدميه القدرة على تسجيل ونشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم أعلن Reddit أن متوسط عدد مشاهدات الفيديو “الأصلي” قد بلغ مليار مشاهدة شهريًا.

وقالت الشركة إن الفيديو أصبح وسيطًا مفضلًا لتفاعل مستخدمي Reddit مع بعضهم البعض، ففي شهر أغسطس الماضي نشر مستخدمو Reddit حوالي 996 ألف مقطع فيديو على الموقع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31%على مدار العام.

يمتلك موقع Reddit أكثر من 400 ألف ساعة من مقاطع الفيديو المستضافة يوميًا و13 مليون ساعة شهريًا، وتُمثل هذه الأرقام زيادة قدرها 38% منذ بداية عام 2018.

بالرغم من أن ميزة الفيديو على موقع Reddit لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تتمتع بانتشار كبير بين المستخدمين، وأكدت الشركة أن الموقع الآن لديه 330 مليون مستخدم نشط شهريًا يمكنهم الوصول إلى المنصة عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

وبناءًا على ما سبق فقد سهّل Reddit تسجيل مقاطع الفيديو وتحميلها مباشرةً من الهواتف، مما يوفر وقت المستخدمين، ويمكن للمستخدمين أيضًا نشر روابط أو تضمين مقاطع فيديو من منصات أخرى مثل يوتيوب وفيسبوك.

5- منصة تويتش Twitch أفضل منصات البث المباشر

تويتش منصة بث فيديو تملكها شركة أمازون، وتُعرف Twitch كواحدة من خدمات البث الأكثر شعبية في مجتمع الألعاب، ويمكن للمستخدمين القيام بالبث المباشر للعديد من ألعابهم وحفظ مجموعات البث المباشر أيضًا.

من أبرز المؤسسات التي تروج لمحتواها على منصة Twitch هم: ناسا وBuzzfeed وواشنطن بوست.

واستنادًا لقاعدة مستخدميها يمكن القول أن Twitch قد أتقنت البث المباشر بفضل أدواتها الموثوقة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يحقق Twitch Partners أرباحًا من خلال اشتراكات الجمهور، وهناك أيضًا عرض إعلاني متاح فقط للشركاء الذين يستوفون معايير محددة.

6- منصة DTube وتعمل بتقنية البلوك تشين Blockchain

DTube هي منصة فيديو جديدة متأثرة بدرجة كبيرة بمنصة يوتيوب، ولكنها غير مركزية وتعتمد في عملها على تقنية البلوك تشين، وتعتبر أحد منصات الفيديو المتوقع لها النجاح كما هو الحال مع Vimeo، فهي خالية تمامًا من الإعلانات وتقدم علامة تبويب تحمل اسم trending tags لمساعدة المستخدمين على عرض المحتوى الأفضل والأكثر انتشارًا. بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين حفظ مقاطع الفيديو لمشاهدتها لاحقًا – وهي محاولة لجذب المستخدمين إلى المنصة.

والأهم من ذلك أن منصة DTube تسمح لصناع المحتوى بكسب العملات المشفرة crypto-currency عن طريق تحميل مقاطع الفيديو، كما يتم مكافأة المستخدمين على مشاركتهم ولكن ليس عن طريق عدد مرات مشاهدة الفيديو كما هو الحال في يوتيوب.

تعمل DTube على منصة Steemit وهي منصة تواصل اجتماعي حيث يحصل الجميع على أموال مقابل إنشاء المحتوى وتنظيمه، فمن خلال تحميل المواد والمقالات وتسجيل مقاطع الفيديو والتعليقات يحصل صناع المحتوى على ما يُسمى Steem dollars وهي عملة مرتبطة بالدولار.