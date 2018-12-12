بوما تعيد إطلاق حذاء رياضي ذكي كانت أطلقته أول مرة قبل 32 عامًا

أعلنت شركة صناعة الأحذية الرياضية الراقية الألمانية “بوما” Puma عزمها إعادة إطلاق كمية محدودة من RS-Computer، وهو حذاء رياضي ذكي كانت قد أطلقته في عام 1986، ولكن هذه المرة مع تحسينات جديدة.

وجاء الحذاء الرياضي الذكي RS-Computer في ثمانينات القرن الماضي مع رقاقة حاسوبية مدمجة ضمن عقبه بغية السماح للمستخدمين بتسجيل المسافة والوقت والسعرات الحرارية المحروقة. وكان بإمكان الرياضيين ربط الحذاء عن طريق موصل 16-pin إلى حاسب Apple IEE، أو حاسب Commodore 64 أو حاسب IBM PC لعرض البيانات.

أما الإصدار الجديد من حذاء RS-Computer فسوف يحافظ على تصميم الحذاء الأول، ولكن مع إضافة مزايا جديدة، مثل حساس تسارع ثلاثي المحاور، ومؤشرات LED، ومنفذ USB للشحن، بالإضافة إلى إمكانية وصله بالهاتف عن طريق تقنية البلوتوث.

وقالت شركة بوما إنها تعتزم صناعة 86 زوجًا من حذاء RS-Computer، على أن تُباع اعتبارًا من 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري في متاجر بوما بالعاصمة الألمانية برلين، واليابانية طوكيو، والبريطانية لندن، بالإضافة إلى متاجر KITH.

يُشار إلى أن حذاء RS-Computer لم يكن أول حذاء رياضي ذكي في القرن العشرين، إذ كانت شركة أديداس بإطلاق حذاء Micropacer قبله بعامين، أي في عام 1984، وكان يمتاز، فضلًا عن قدرته على قياس المسافة وسرعة الجري والسعرات الحرارية المحروقة، بأنه يضم حساسًا ميكرويًا داخله ويعرض البيانات على لسان الحذاء، ولم يمكن يحتاج لربطه بأي جهاز حاسب.

كما يُشار إلى أن حذاء RS-Computer ليس الأول منذ عام 1986، إذ أطلقت عدة طرازات من الحذاء خلال السنوات الماضية مستهدفة عملاءها الذي يحنون إلى منتجاتها السابقة، فأطلقت RS-0 في شهر نيسان/أبريل الماضي.