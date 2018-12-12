إل جي تعتزم الإعلان عن حاسبي LG gram 17 و LG gram 14 في معرض CES 2019

قال شركة إل جي اليوم الأربعاء إنها تعتزم خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 الذي ينطلق مطلع شهر كانون الثاني/يناير المقبل بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، الإعلان عن حاسبين جديدين من سلسلة حواسبها المحمولة والهجينة LG Gram.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها أن ستعلن عن الحاسب المحمول الجديد LG gram 17 (طراز 17Z990)، وعن الحاسب المحمول من فئة “2 في 1” LG gram 14 (طراز 14T990).

LG gram 17

يقدم حاسب LG gram 17 الجديد شاشة من نوع IPS بقياس 17 بوصة وبدقة 2560×1600 بكسل مع نسبة أبعاد مختلفة عن المعروف في الحواسب، وهي 16:10. كما سيقدم الحاسب ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 أو 16 جيجابايت من نوع DDR4، وقرص تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويضم الحاسب، الذي يزن 1.34 كيلوجرام ويأتي بسماكة 17.4 ميليمترًا، معالجًا من الجيل الثامن من معالجات Intel Core، كما يضم حساسًا لبصمات الأصابع وبطارية تكفي للعمل لمدة 19.5 ساعة.

وتقول إل جي إن حاسب LG gram 17، الذي يقدم منفذ USB 3.1 Type-C وثلاثة منافذ USB 3.1 ومنفذ HDMI، يمتاز بأنه متوافق مع معايير المتانة الأمريكية MIL-STD-810g.

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LG gram 14

أما حاسب LG gram 14 الجديد شاشة من نوع IPS بقياس 14 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 16:9. كما سيقدم الحاسب ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 أو 16 جيجابايت من نوع DDR4، وقرص تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويضم الحاسب، الذي يزن 1.145 كيلوجرام ويأتي بسماكة 17.9 ميليمترًا، معالجًا من الجيل الثامن من معالجات Intel Core، كما يضم حساسًا لبصمة الأصابع وبطارية تكفي للعمل لمدة 21 ساعة. وهو يأتي مع قلم إلكتروني LG Stylus Pen.

وتقول إل جي إن حاسب LG gram 14، الذي يقدم منفذ USB 3.1 Type-C ومنفذي USB 3.1 ومنفذ HDMI، يمتاز بأنه متوافق مع معايير المتانة الأمريكية MIL-STD-810g.

ولم تتطرق الشركة في منشورها إلى موعد طرح أو أسعار حاسبي LG gram 17 و LG gram 14 الجديدين.LG gram 14