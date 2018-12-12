تكنولوجيا: مراجعة لعبة Call of Duty: Black Ops 4 من أفضل إصدارات السلسلة ومزيج من Fortnite وPUBG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي كل إصدار من سلسة Call of Duty بتجربة جديدة ومميزة لعشاق هذه السلسة من الألعاب، ولا يختلف هذا الإصدار أيضاً، فإذا كنت من عشاق اللعبة القتالية والألعاب من فئة Battle Royal، تعرف على أفضل ما قدم مطوري اللعبة في Call of Duty: Black Ops 4 والتي جمعت أفضل مزايا الألعاب المنافسة والأبرز على الساحة مثل Fortnite وPUBG، وعلى التحديات والمميزات الجديدة التي يتضمنها هذا الإصدار للاعبين.

تعود سلسة Call of Duty بإصدار مميز للاعبين، يقدم من خلاله مطوري اللعبة ثلاثة أنماط للعب يمكن الإختيار من بينها، حيث يمكن للاعب إختيار نمط اللعب الجماعي أو الزومبي أو إختيار نمط Blackout في اللعب، مع مجموعة من الأحداث التي طورت بإحترافية مذهلة، وإن كانت تحاكي محتوى بعض الألعاب الأخرى إلى حد ما.

أيضاً لا يأتي هذا الإصدار مع إختيار نمط اللعب الفردي، ليخرج هذا الإصدار عن التركيز عن الإطار القصصي في اللعبة، لتقدم محتوى يهدف إلى إمتاع اللاعب بالدرجة الأولى بالكثير من التحديات الجديدة، كما يعود هذا الإصدار بفرقة الـSpecialists أو الاختصاصيين، التي تضم مجموعة من أفضل اللاعبين مع أسلوب فريد في اللعب والقتال لتجربة قتال إحترافية وأكثر قوة.

يمكنك أيضاً إختيار نمط Blackout الذي يقدم للمرة الأولى في أحداث اللعبة، مع مجموعة مميزة من الأسلحة الفتاكة، إلى جانب مواقع قتالية جديدة، يدعم اللاعب فيها الكثير من الأدوات مع شخصيات مميزة بأسلوب جديدة للدخول في صراع وقتال أقرب إلى الحقيقة في الباتل رويال، بأحداث تتحداك للبقاء على قيد الحياة.

نمط Blackout يقدم للاعبين أيضاً وسائل للتنقل أكثر سرعة وقوة من الشاحنات، والدراجات الرباعية على أرض المعركة، أو المروحيات السريعة في السماء، مع أكبر خرائط قدمت في سلسة Call of Duty حتى الآن، تنتقل باللاعب من مواقع على الأرض، أو فوق ناطحات السحاب، لينتقل باللاعب إلى تحديات وأجواء نابضة بالحياة مع لعب جماعي مثير يتحداك للبقاء على قيد الحياة للإنتقال إلى موقع قتالي أخر.

أيضاً يدعم اللاعبين خرائط Blackout المتنوعة التي سيتمكن اللاعبون من خلالها خوض معارك قتالية في أماكن مستوحاة من خرائط مفضلة لديهم مثلCargo ،Raid ،Firing Rang وأيضاً Nuketown.

لعبة Call of Duty: Black Ops 4 تعود أيضاً ببعض الشخصيات الكلاسيكية المفضلة للاعبين والتي تجتمع أيضاً مع بعض الشخصيات الجديدة في اللعبة، حيث تأتي كلاً من شخصية Mason, Reznov وWoods وشخصيات من قصص الزومبي مثل Richtofen و Takeo و شخصيات الـSpecialists مثل Crash, Battery و Seraph و العديد غيرهم.

أيضاً إذا كان إختيارك هو نمط لعب الزومبي، فعليك أن تحبس أنفاسك، فهناك أمواج من الزومبي في إنتظارك في أحدث اللعبة مع خرائط مختلفة وشخصيات جديدة في هذا النمط.

الخاتمة

بالرغم إلى إفتقار هذا الإصدار إلى ميزة اللعب الفردي، إلا أنه جمع بين أفضل ما قدم في الإصدارات السابقة من لعبة Call of Duty ومن ثم تم تنسيق الأحداث في هذا الإصدار ليقدم للاعبين تجربة قتالية سريعة وتنافسية تتحداك في البقاء على قيد الحياة.