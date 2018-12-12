تكنولوجيا: Skullcandy تعلن عن سماعة Push اللاسلكية بسعر 130 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Skullcandy عن أول السماعات اللاسلكية من الشركة Push التي تقدم عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات، مع حافظة تدعم السماعة ب6 ساعات إضافية أيضاً، مع تجربة سريعة للتحكم في السماعات.

تنطلق إلى الأسواق خلال الفترة القادمة أحدث السماعات اللاسلكية المقدمة من Skullcandy، مع تصميم مميز وحافظة تدعم شحن إضافي للسماعات.

وتقدم Skullcandy سماعة Push الجديدة مع دعم مساعد إفتراضي لتنشيط السماعة، وتصميم مميز بحماية FitFin Gels، حيث تؤكد الشركة على أن تقنية السماعة تدعم المستخدم للتحكم السريع في كل وحدة من السماعة، كما تضمن ثبات الإشارة وعدم فقدانها.

كما تأتي سماعة Push بتصميم يضم زر في كل جهة من السماعة يدعم التحكم السلس مع ميزة النقر الثلاثي على زر أحد جهتي السماعة لتنشيط المساعد الإفتراضي، ودعم المستخدم في إرسال رسائل على سبيل المثال، كما يمكن للمساعد أيضاً ضبط تنبيه بموعد محدد للمستخدم، مع دعم المستخدم في إستقبال المكالمات بأي زر في جهتي السماعة.

بينما يمكن أيضاً رفض إستقبال المكالمات عن طريق النقر على زر الجهة اليسرى للسماعة لمدة ثانيتن، كما يمكن تنشيط خاصية الإنتظار عند إستلام المكالمات بالسماعة، أيضاً تدعم الجهة اليمنى للسماعة التحكم في رفع مستوى الصوتيات، بينما يمكن خفض مستوى الصوتيات عن طريق الزر المدمج في الجهة اليسرى.

أهم مواصفات سماعة Push اللاسلكية

تنشيط سريع للمساعد الإفتراضي المدمج في السماعة عن طريق الزر المميز لأي جهة من السماعة

تصميم Fitfins يدعم تثبيت السماعة في الأذن بشكل جيد

تقدم 6 ساعات من عمر البطارية مع تشغيل الموسيقى، وتدعم الحافظة السماعة ب6 ساعات إضافية من التشغيل

ومن المقرر أن توفر Skullcandy سماعة Push اللاسلكية الجديدة في سوق الولايات المتحدة بسعر 129.99 دولار.

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