سامسونج تجلب المزيد من اللوحات الفنية لتلفزيونات Samsung Frame TV

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تدخل إلى غرفة أو منزل، فمن الواضح أنك تعرف على الفور أين يتواجد التلفاز بسبب الطريقة التي يتم بها تصميم التلفزيونات. ولكن في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة سامسونج بالكشف عن التلفاز Samsung Frame TV الذي تم تصميمه ليبدو وكأنه لوحة فنية معلقة على الجدار، ويرجع الفضل في ذلك إلى الإطار والتصميم العام الذي يجعل التلفاز يبدو وكأنه إطار لصورة.

بالنسبة لأولئك الذين يملكون التلفاز Samsung Frame TV أو لا يمانعون الحصول على واحد، فسوف يكونون مهتمين بمعرفة أن شركة سامسونج أعلنت هذا الأسبوع عن إتفاقيات تعاون جديدة مع العديد من المتاحف والمعارض من مختلف أنحاء العالم. ستسمح هذه الشراكات الجديدة لشركة سامسونج بإستخدام مجموعة من الصور الفنية وعرضها على تلفزيونات Samsung Frame TV.

ووفقا للسيدة Seline Han والتي تشغل منصب نائبة رئيس قسم العرض المرئي في شركة سامسونج، فقد صرحت بالقول : ” إكتسب التلفاز Samsung Frame TV شهرة عالمية، ويسرنا أن نستمر في تزويد المستهلكين بأعمال فنية جديدة للاستمتاع بها بكل راحة في منازلهم. نسعى جاهدين لإعادة تعريف كيف يمكن للمنتج أن يوفر قيمة لأساليب الحياة الفريدة للمستهلكين، ونعتقد أن Samsung Frame TV يفعل ذلك تمامًا. تتيح أحدث شراكاتنا للمستخدمين إمكانية الوصول إلى المزيد من التحف النادرة لتحسين ديكور منازلهم “.

قامت شركة سامسونج بتوقيع هذه الشراكات مع معارض Uffizi Galleries في إيطاليا، ومتحف Te Papa Tongarewa بنيوزيلندا، ومتحف The Van Gogh Museum في هولندا. على الرغم من أنه بإمكان المستخدمين دائمًا رفع صورهم الخاصة، إلا أن هذه الصور مرخصة رسميًا، وبالتالي فمن المحتمل أن تكون محسنة للاستخدام على Samsung Frame TV.