العلامة التجارية الأحدث لشركة سامسونج تلمح لقدوم تغييرات لنظام تسمية هواتفها الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - لفترة طويلة جدًا، إعتمدت شركة سامسونج على العلامة التجارية Galaxy في هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية، ولكن هل تخطط الشركة لتغيير ذلك؟ حسنًا، وفقا لعلامات تجارية جديدة تقدمت شركة سامسونج بطلب للحصول عليها، فيبدو أن الشركة تفكر في إطلاق نظام تسمية جديدة لهواتفها الذكية.

تقدمت شركة سامسونج بطلب للحصول على ثلاث علامات تجارية مختلفة، وهي : Rize10 و Rize20 و Rize30. هذه العلامات التجارية مخصصة للهواتف الذكية، ولكن لا نزال نجهل ما هي الهواتف الذكية التي ستحصل على هذه الأسماء. الآن نحن نعلم بأن الهواتف الذكية التابعة لشركة سامسونج تنتمي إلى عدة سلسلات تشمل Galaxy S Series و Galaxy Note Series و Galaxy J Series و Galaxy A Series، على سبيل المثال لا الحصر.

ومع ذلك، نظرًا لأن العلامة التجارية Rize مرتبطة بأرقام، فنحن لسنا متأكدين مما إذا كان الإسم Galaxy Rize10 ينطق بنفس سهولة نطق Rize10 فقط. نحن نعلم أنه في العام 2019، يمكننا أن نتوقع رؤية الهاتف Galaxy S10، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان الهاتف سيغير إسمه للإحتفال بالذكرى السنوي العاشرة على إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S Series أم لا.

ثم هناك أيضًا هاتف سامسونج القابل للطي، على الرغم من أننا سمعنا آخر مرة بأنه سيحمل إسم Galaxy Fold أو Galaxy Flex. على أي حال، سنواصل ترقب الوضع لمعرفة المزيد حول هذه الهواتف، في حال إطلاقها.

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