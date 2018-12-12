الهاتف Pocophone F1 يبدأ هو الآخر بتلقي تحديث Android 9 Pie الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Xioami تعمل منذ فترة على إختبار تحديث Android 9 Pie للهاتف Pocophone F1 المعروف أيضًا بإسم Poco F1 في الهند، ولكن يبدو أن الإختبارات إنتهت الآن لأنه إتضح أن شركة Xiaomi بدأت اليوم بإطلاق تحديث Android 9 Pie الرسمي والمستقر للهاتف Pocophone F1، على الأقل في الهند. ومع ذلك، في حالة إذا سارت الأمور كلها على ما يرام، فمن المفترض أن تقوم الشركة الصينية بإصدار هذا التحديث لبقية ملاك الهاتف Pocophone F1 في جميع أنحاء العالم.

كما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك ميزات الرفاهية الرقمية، وميزة السطوع المتكيف، وميزة حفظ البطارية، فضلا عن جلب المزيد من الإعدادات إلى خاصية عدم الإزعاج، وميزة Google Lens إلى تطبيق الكاميرا الإفتراضي. ونظرًا إلى أنه تحديث رئيسي، فلا ينبغي أن تستغرب عندما تسمع بأن حجمه نحو 1.7GB. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث لا يزال يعاني من بعض الأخطاء مثل عدم القدرة على تشغيل الألعاب في وضع الشاشة الكاملة وإزالة خيار إخفاء القطع في الشاشة، ولكن نتوقع أن تقوم شركة Xiaomi بإصلاح هذه الأمور في التحديثات الفرعية المستقبلية.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

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