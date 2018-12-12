شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء هولنديون يطورون أسورة ذكية للتنبؤ بنوبات الصرع الليلى قبل حدوثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن علماء من جامعة إيندهوفن للتكنولوجيا فى هولندا، تمكنوا من تطوير أسورة جديدة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعى، إذ يمكنها اكتشاف النوبات الليلية ومساعدة الآلاف من المصابين بالصرع على الحفاظ على حياتهم.

ووفقا للصحيفة ذاتها تعمل الأسورة التى يمكن ارتداؤه فى الجزء العلوى من إحدى الذراعين، من خلال تتبع معدل ضربات قلب المريض أثناء نومه، حيث يموت الكثيرون بشكل فجائى نتيجة لنوبة صرع، عادة ما تكون ليلا وأثناء النوم.

وأشارت الدراسات إلى أن أكثر من نصف مرضى الصرع، يعانون من زيادة مفاجئة فى معدل ضربات القلب فى دقيقة أو نحو ذلك، قبل وقوع النوبات.

وفى حال اكتشفت الأسورة هذه الزيادة المفاجئة فى معدل ضربات القلب، فإن ذلك يعد إنذارا لإيقاظ المريض قبل حدوث النوبة، كما ترسل الأساور تنبيها عبر الهاتف الذكى إلى مقدم الرعاية الصحية أو أحد أفراد العائلة.

ويمكن للأسورة التى تحمل اسم "NightWatch" أن تقلل من عدد الأرواح التى يمكن أن تفقد بسبب الموت المفاجئ غير المتوقع، إذ أجرى العلماء على 29 شخصا يعانون من الصرع على مدى 65 ليلة، وبالفعل تمكنت الأساور من اكتشاف 85% من جميع نوبات الصرع الحادة، التى حدثت خلال فترة الاختبار.