سيتم دعم إضافات Google Chrome في النسخة الجديدة من المتصفح Microsoft Edge

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة مايكروسوفت في الأسبوع الماضي أنها ستقوم بالإنتقال إلى محرك Chromium في المتصفح Microsoft Edge الخاص بها. ما يعنيه ذلك هو أن المتصفح Microsoft Edge سيتم إنشاؤه بإستخدم نفس محرك الويب المستخدم في المتصفح Google Chrome التابع لشركة جوجل. وقد أدى هذا القرار إلى ظهور العديد من الأسئلة، وأهمها هو ما إذا كان المتصفح Microsoft Edge سيحصل على دعم الإضافات ” Extensions ” المصممة للمتصفح Google Chrome. الآن، قررت شركة مايكروسوفت الإجابة على هذا الإستفسار وأوضحت بأن المتصفح Microsoft Edge سيدعم فعلا الإضافات المصممة للمتصفح Google Chrome.

المتصفح Google Chrome يحتوي على مكتبة كبيرة من الإضافات التي تمكن المستخدمين من إنجاز المزيد من المهام داخل المتصفح نفسه بدءًا من الإضافات التي تتيح لك إدارة المشاريع وصولا إلى التطبيقات التي تتيح لك إدارة كلمات المرور التي تستخدمها على الويب، وبرامج إدارة التحميلات، والمزيد.

من خلال إنتقال المتصفح Microsoft Edge إلى المحرك Chromium، كان من المتوقع أن يدعم هذا المتصفح الإضافات المصممة للمتصفح Google Chrome. وقال المهندس Kyle Alden من شركة مايكروسوفت في منشور على الشبكة الإجتماعية Reddit : ” لدينا النية لدعم إضافات Chrome الحالية “.

هذه الإجابة تترك مجالاً للمناورة بالنسبة للشركة، فهو ليس تأكيدًا صريحًا على أن دعم إضافات Google Chrome سيكون متوفرًا منذ اليوم اليوم. ومع ذلك، فهذه بداية واعدة، وهناك سبب وجيه للإعتقاد بأن النسخة الجديدة من المتصفح Microsoft Edge ستدعم فعلاً الإضافات.

المهندس Kyle Alden قال أيضًا على الشبكة الإجتماعية Reddit أن النسخة الجديدة من المتصفح Microsoft Edge ستكون متاحة على جميع أجهزة مايكروسوفت، وهذا ما يعني بأنه قد يتم جلبها أيضًا إلى أجهزة مثل Xbox One.

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