هاتف الألعاب الجديد Xiaomi Play سيصل في اليوم 24 ديسمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أسبوع واحد فقط من إعلان المؤسس المشارك لشركة Xiaomi، السيد Lin Bin عن قدوم هاتف جديد من الشركة مزود بكاميرا بدقة 48 ميغابكسل، وردتنا معلومات أخرى مثيرة للإهتمام ذات صلة بالشركة الصينية تفيد بأن هذه الأخيرة تعمل على هاتف جديد يدعى Xiaomi Play سيتم الإعلان عنه يوم 24 ديسمبر.

وتأتي هذه المعلومات من أحد مستخدمي الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo علمًا أنها تقول بأن شركة Xiaomi تخطط لعقد مؤتمر صحفي جديد بين 17 ديسمبر و 26 ديسمبر، ولكن التاريخ الأكثر إحتمالاً هو 24 ديسمبر. على الرغم من أنه لم يكشف عن أي شيء آخر حول ما يدعى بـ Xiaomi Play، فنحن نراهن على أن هذا الهاتف سيستهدف فئة الشباب والمراهقين وأي شخص آخر يعشق ألعاب الهواتف الذكية.

من المرجح أن يكون الهاتف الجديد ردًا مباشرًا على الهاتف Honor Play في فئة هواتف الألعاب المنخفضة السعر، لأن لدى شركة Xiaomi بالفعل سلسلة الهواتف الذكية Xiaomi BlackShark في فئة الهواتف الذكية الراقية المصممة للألعاب. وتشير بعض المصادر إلى أنه يمكن أن يكون هذا الهاتف مجرد Pocophone F1 تحت إسم مختلف علمًا أنه تم بيع أكثر من 700 آلف وحدة من هذا الهاتف على الصعيد العالمي.

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