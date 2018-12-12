الاعلام الرقمي: السومرية اولا في اكثر القنوات متابعة على الفيسبوك لعام 2018

الخليج 365/ بغداداعلن مركز الاعلام الرقمي، الاربعاء، أناحتلت المركز الاول في اكثر القنوات متابعة علىلعام 2018، مشيراً الى أن احصائيته اعتمدت على عدة معايير.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صفحة قناة السومرية الفضائية تصدرت صفحات القنوات الفضائية العراقية وحصلت على المركز الاول، اذ بلغ عدد متابعيها 3,148,080 متابعا، تلتها بالمركز الثاني صفحة قناة الفلوجة الفضائية بعدد متابعين بلغ 2,482,192 متابعا، فيما جاءت صفحة قناة الحرة عراق بالمركز الثالث بـ 2,296,423 متابعا".



واشار المركز الى ان "الفريق رصد وجود عدة صفحات لعدد من القنوات الفضائية العراقية ممن تملك جمهورا كبيرا على الفيسبوك لكنها لم توثق رسميا مثل قناة كربلاء الفضائية التي حظيت باكثر من اربعة ملايين متابع، وقناة الشرقية نيوز التي حصلت على اكثر من ثلاثة ملايين متابع، كما توجد ايضا صفحات اخرى تمثل قنوات توقفت عن البث الفضائي مما ادى الى استبعادها عن المنافسة مثل قناة NRT عربية التي بلغ عدد متابعيها 4,075,740 متابعا".

ودعا المركز القنوات الفضائية العراقية الى "الاسراع بتوثيق صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لجعلها اكثر رسمية، وهي خطوة ستسهم ايضا في الحد من الصفحات الوهمية واستغلال اسماء القنوات في الترويج للشائعات والاخبار الكاذبة".

وتابع مركز الاعلام الرقمي الى ان احصائيته "اعتمدت على عدة معايير منها ان الصفحة موثقة رسميا من قبل الفيسبوك، وان تكون القناة ناطقة باللغة العربية ، فضلا عن اهتمامها بالشأن العراقي بشكل خاص".