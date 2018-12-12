شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زمن الانفلونسرز".. كيف يخطط إنستجرام لجذب المزيد من المؤثرين والمشاهير ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط "إنستجرام" لتقديم أدوات جديدة "للأنفلونسرز" أو المؤثرين، وتوفر لهم نظرة أعمق عن البيانات المختلفة المتعلقة بمتابعيهم، وسيتم طرح هذه الأدوات فى شكل حسابات جديدة مخصصة لمنشئى المحتوى، والتى ستكون متاحة فقط لعدد مختار من المستخدمين.

وقال مسئول فى إنستجرام مؤخرًا إن الشركة ترغب فى التأكد من أن إنستجرام هو أفضل وأسهل مكان، لبناء مجتمعات للمعجبين والحصول على منشئى المحتوى أيضًا، والعلامات التجارية الشخصية.

وتهدف حسابات منشئى المحتوى الجديدة لتقديم إحصاءات حول النمو، بما فى ذلك معلومات حول المتابعين ومرات إلغاء المتابعة، وسيتمكن المؤثرون أيضًا من رؤية البيانات الأسبوعية واليومية عن المتابعين، حتى يتمكنوا من فهم أفضل لما قد تسبب فى انخفاض أو زيادة قاعدة المعجبين.

بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر أيضًا أدوات المراسلة المباشرة التى ستمكّن مستخدمى إنستجرام من فلترة الملاحظات الخاصة بالعلامات التجارية والأصدقاء، علاوة على ذلك سيتم السماح لأصحاب النفوذ باختيار كيفية الاتصال بهم عبر علامات مرنة.

وفقا لإنستجرام سيتم اختبار هذه الميزات الجديدة مع مجموعة تجريبية صغيرة فى الوقت الحالى، ولكن من المتوقع أن يتم طرحها للجميع فى وقت ما عام 2019.