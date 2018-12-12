شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 8 ساعات إلا ربع.. نجاح مسيرة لفحص ثقب "سويوز" من الفضاء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رائدا الفضاء أوليج كونونينكو وسيرجى بروكوبيف من وكالة روسكوزموس الروسية من إكمال مسيرة فضائية امتدت 7 ساعات و45 دقيقة، والعودة مرة أخرى إلى سطح محطة الفضاء الدولية بنجاح. وهدفت الرحلة القصيرة – التى بدأت أمس فى الـ6 مساء بتوقيت القاهرة - فحص المركبة الفضائية سويوز الراسية على محطة الفضاء، للتأكد من سلامتها قبل أن تقل 3 من طاقم الرحلة الاستكشافية رقم 57 للمحطة إلى كوكب الأرض مرة أخرى فى الـ20 من ديسمبر الحالى بعد قضائهم مدة وصلت إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى جمع عينات من المواد حول الثقب الغامض فى المركبة لمعرفة سبب حدوثه، والتى قال مسئول فى موسكو إنها من الممكن أن تكون تخريباً متعمداً باستخدام المقص أو السكين بعد استبعاد سبب الخطأ فى التصنيع.



الرائدان اثناء استعدادتهم للمسيرة الفضائية

وقالت وكالة روسكوزموس الروسية: إن الهدف هو اكتشاف ما إذا كان الثقب الخطير بالرغم من كونه صغيراً "2 مللى"، قد تم حدوثه على الأرض أم فى الفضاء، وتم اكتشاف الثقب فى أغسطس الماضى، بعد مرور شهرين من الرحلة الأخيرة للمركبة، وتسبب فى حدوث تسريب جوى، وخلال هذه المدة لم يتمكن رواد الفضاء من فحص الثقب من خارج المحطة، بل كانوا قادرين فقط على فحصه من الداخل.



الرائدان اثناء المهمة



الرائدان اثناء المهمة

وخلال عملية السير التى وصفت بأنها "غير مسبوقة فى تعقيدها"، كافح رائدا الفضاء أوليغ وسيرجى، فى قطع العزل الذى يحيط بالثقب وإخراج عينة لتحليلها، لكنهم نجحوا فى النهاية، ومما جعل الأمر صعباً هو أن المركبة الفضائية "سويوز"، بخلاف محطة الفضاء الدولية، لم تكن مصممة ليتم إصلاحها فى الفضاء، بسبب عدم تواجد أى سور خارجى حتى يستطيع الرواد الأمساك به أثناء عمليه الفحص. ثم التقط الرائدان بعد ذلك صورا فوتوغرافية وفيديو، قبل وضع عزل جديد على المنطقة والعودة إلى سطح محطة الفضاء، وكانت هذه المسيرة الفضائية هى الرابعة للرائد كونونينكو والثانية لبروكوبيف.



رواد الفضاء بعد عودتهم للمحطة بعد نجاح المهمة

تستخدم مركبة الفضاء سويوز لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية، ويوجد الثقب فى مقطع لن يتم استخدامه لرحلة عودة 3 رواد من متن المحطة إلى الأرض فى 20 ديسمبر الحالى.