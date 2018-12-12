شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: قمنا بحملة تطهير واسعة وتطبيقات Google play آمنة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "جوجل " العالمية أن جميع التطبيقات الموجودة على متجرها "جوجل بلاى" حاليا آمنة بنسبة 100%، وأنها أزالت عددا كبيرا من التطبيقات الموجودة والتى اكتشفت أنها تحوى عددا من البرمجيات الضارة.

واستهدفت "جوجل " فى حملة التطهير الأخيرة جميع التطبيقات التى تتضمن برمجيات خبيثة، وخاصة تلك التى تحوى نظم الإعلانات الاحتيالية.

ووقا لموقع اندرويد كوميونتى المعنى بشئون التكنولوجيا والتقنية، أشارت الشركة الأمريكية أن معظم التطبيقات التى تم إزالتها من متجرها يصل عدد مرات تحميلها لأكثر من 2 مليون أو أكثر، وأبرزها تطبيقات ألعاب وتطبيقات أدوات مساعدة.

وكانت تلك التطبيقات تسمح بالوصول إلى خوادم "أندرويد" بصورة سرية، كما تفتح متصفحات خفية تستهلك بيانات المستخدمين بصورة سرية دون علمهم.