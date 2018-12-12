شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاب يتخفى فى زى إنسان آلى يبهر حضور أحد المنتديات فى روسيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار " إنسان آلى عالى التقنية " الكثير من الجدل بعدما ظهر على قناة روسيا 24 التابعة للتلفزيون الروسى الرسمى، وخاصة بعدما تم اكتشاف أن هذا الروبوت ليس حقيقيا وإنما هو رجل يرتدى زيا متطورا.

وقالت صحيفة "ذا جارديان"، الشاب المتخفى داخل الروبوت ظهر خلال فعالية منتدى للشباب متخصص فى الروبوتات، دون أن يعلم أحد إنه إنسان، إذ انبهر الحضور بحركاته وأسلوبه فى الرقص.

ولكن بعد انتشار الفيديو لاحظ المشاهدون وجود فاصل بين الرأس وجسم الروبوت وهو ما أظهر رقبة الشاب، ومن ثم تم اكتشاف أنه شخص وليس روبوت.

وأشارت ذا جارديان إلى أن البدلة التى على هيئة روبوت " بلغت تكلفتها 3000 جنيه استرلينى، وتحتوى على العديد من وسائل التكنولوجيا كالميكروفون والسماعات، وشاشة كمبيوتر لوحى" مما يجعل كل من يراها يتخيل أنه أمام روبوت حقيقى.