الشرطة تعلن “زوال الخطر” بعد إخلاء مقر لفيسبوك إثر الإبلاغ عن وجود…

قالت الشرطة إن تهديدًا بوجود قنبلة دفع السلطات يوم الثلاثاء إلى إخلاء مبنى في مقر لشركة فيسبوك بوادي السيليكون، ثم أعلنت أن المكان “خالٍ تمامًا” بعد البحث الذي دام ساعات ولم يظهر أي علامة على وجود جهاز.

وقالت متحدثة باسم شرطة مينلو بارك إن إدارة شرطة نيويورك تلقت معلومات مجهولة المصدر عن تهديد بوجود قنبلة تتعلق بمقر فيسبوك في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا ونبهت السلطات المحلية في حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي.

وفي وقت متأخر يوم الثلاثاء قالت الشرطة إن المبنى كان آمنًا. وأضافت: “تم إرسال وحدة القنابل في مقاطعة سان ماتيو بكلاب الكشف عن المتفجرات التي أجرت عملية مسح للمبنى ولم تعثر على أي طرود أو أجهزة مشبوهة”.

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وقالت نيكول آكر المتحدثة باسم شرطة مينلو بارك إن الإجلاء اقتصر على منشأة من ثلاثة طوابق في مكان لفيسبوك وليس في المقر الرئيسي، لكن متحدثًا باسم الشركة قال عبر البريد الإلكتروني إنه جرى إخلاء عدد قليل من المباني في الموقع.

وقالت المتحدثة باسم فيسبوك، جينيفيف غردينا: “نأخذ سلامة وأمن موظفينا في فيسبوك على محمل الجد ونشعر بالسرور لأن الجميع في أمان”. وأضافت: “نحن نعمل عن كثب مع السلطات المحلية للتحقيق في هذا التهديد ومتابعة الموقف بشكل أكبر”.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه شركة بوادي السيليكون تهديدًا أمنيًا، ففي شهر نيسان/أبريل الماضي، فتحت امرأة النار على مقر يوتيوب في سان فرانسيسكو، فأصابت ثلاثة أشخاص قبل أن تطلق النار على نفسها.