الهاتف Nokia 7 يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 9 Pie الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Nokia 7 يباع في الصين فقط، ولكنه على الرغم من ذلك حصل على حب ودعم المعجبين والمطورين في جميع أنحاء العالم. هذا الهاتف الذي تم إصداره في العام 2017 حصل على تحديث الأندرويد Oreo في شهر مايو الماضي، واليوم إتضح أنه بدأ كذلك الآن بتلقي تحديث Android 9 Pie، على الأقل وفقا للحساب الرسمي لشركة HMD Global Oy على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

كما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك ميزات الرفاهية الرقمية، وميزة السطوع المتكيف، وميزة حفظ البطارية، فضلا عن جلب المزيد من الإعدادات إلى خاصية عدم الإزعاج، والإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر. ونظرًا إلى أنه تحديث رئيسي، فلا ينبغي أن تستغرب عندما تسمع بأن حجمه يبلغ نحو 1663 ميغابايت.

الهاتف Nokia 7 لا يعد جزءًا من مبادرة Android One نظرًا لأنه متوفر في الصين فقط حيث تتمتع خدمات جوجل بقدرات محدودة. وعدت شركة HMD Global Oy بثلاث سنوات من التحديثات الأمنية وسنتين من تحديثات الأندرويد الرئيسية، وحتى إذا كانت هذه السياسة تنطبق على هواتفها الذكية المزودة بنظام الأندرويد الخام، فقد قامت الشركة الفنلندية بتذكير الجميع أن ذلك ينطبق على عملائها في جميع أنحاء العالم.

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