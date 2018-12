Sony تضيف 50 لعبة جديدة إلى قائمة الألعاب المتاحة في خدمة Playstation Now

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Sony هذا الأسبوع عن إضافتها لنحو 50 لعبة جديدة إلى خدمة بث الألعاب Playstation Now. ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان المشتركين في خدمة Playstation Now الوصول إلى العديد من الألعاب الجديدة بما في ذلك For Honor و Dandara و Super Star Wars والعديد من الألعاب الأخرى. عموما، إليكم قائمة الألعاب الجديدة التي تم إضافتها إلى خدمة Playstation Now :

Neon Chrome Strike Suit Zero: Director’s Cut Amazing Discoveries In Outer Space Pumped Bmx + Castle Invasion: Throne Out Obliteracers Nom Nom Galaxy Super Toy Cars Mastercube Mordheim – City Of The Damned In Space We Brawl Gem Smashers Vegas Party Air Conflicts Vietnam Ultimate Edition Skyscrappers Square Heroes Pixel Heroes: Byte & Magic Slime-san: Superslime Edition Limbo Momonga Pinball Adventures Neurovoider Kingdom: New Lands Dandara Minutes The Spectrum Retreat Assault Suit Leynos The Treausres Of Montezuma 4 Battalion Commander The Keeper Of 4 Elements Reus Act It Out! A Game Of Charades Carmageddon: Max Damage Mount & Blade: Warband Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter No Time To Explain Plague Road The Metronomicon: Slay The Dance Floor Super Star Wars Tron Run/r A Boy And His Blob Natural Doctrine Hotel Transylvania 3 Monsters Overboard Adventure Time: Pirates Of The Enchiridion Ben 10 Bubsy: The Woolies Strike Back Raiden V: Director’s Cut Bokosuka Wars Ii Garou: Mark Of The Wolves For Honor Electronic Super Joy

للتذكير، فقد تم إصدار خدمة Playstation Now في البداية لجهاز Playstation 4 لتتيح لملاك هذا الجهاز الجديد الإستمتاع بألعاب Playstation 3، ولكنها وصلت كذلك في الأونة الأخيرة إلى الحواسيب الشخصية، ولكن للحصول على تجربة لعب جيدة على الحواسيب تقول شركة Sony بأنه يتوجب على اللاعبين إمتلاك حواسيب شخصية PC تعمل بنظام الويندوز 7 أو إصدار أعلى، ومعالج intel Core i3 بتردد 3.5GHz أو معالج AMD A10 بتردد 3.8Ghz أو معالج أسرع، فضلا عن أكثر من 2GB من الذاكرة العشوائية. بطاقة الصوت مطلوبة أيضا جنبا إلى جنب مع شبكة إنترنت بسرعة لا تقل عن 5 ميغابايت في الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة Playstation Now تكلف 19.99 دولار في الشهر، وهي توفر إمكانية الوصول لعدد كبير من الألعاب الرائعة، فهناك أكثر من 700 لعبة متاحة في هذه الخدمة بما في ذلك God of War و Resident Evil و Uncharted وما إلى ذلك من الألعاب الأخرى.

المصدر.