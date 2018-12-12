علوم وتكنولوجيا

Sony تضيف 50 لعبة جديدة إلى قائمة الألعاب المتاحة في خدمة Playstation Now

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فاطمة أيت طالب 0 0

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فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Sony هذا الأسبوع عن إضافتها لنحو 50 لعبة جديدة إلى خدمة بث الألعاب Playstation Now. ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان المشتركين في خدمة Playstation Now الوصول إلى العديد من الألعاب الجديدة بما في ذلك For Honor و Dandara و Super Star Wars والعديد من الألعاب الأخرى. عموما، إليكم قائمة الألعاب الجديدة التي تم إضافتها إلى خدمة Playstation Now :

  1. Neon Chrome
  2. Strike Suit Zero: Director’s Cut
  3. Amazing Discoveries In Outer Space
  4. Pumped Bmx +
  5. Castle Invasion: Throne Out
  6. Obliteracers
  7. Nom Nom Galaxy
  8. Super Toy Cars
  9. Mastercube
  10. Mordheim – City Of The Damned
  11. In Space We Brawl
  12. Gem Smashers
  13. Vegas Party
  14. Air Conflicts Vietnam Ultimate Edition
  15. Skyscrappers
  16. Square Heroes
  17. Pixel Heroes: Byte & Magic
  18. Slime-san: Superslime Edition
  19. Limbo
  20. Momonga Pinball Adventures
  21. Neurovoider
  22. Kingdom: New Lands
  23. Dandara
  24. Minutes
  25. The Spectrum Retreat
  26. Assault Suit Leynos
  27. The Treausres Of Montezuma 4
  28. Battalion Commander
  29. The Keeper Of 4 Elements
  30. Reus
  31. Act It Out! A Game Of Charades
  32. Carmageddon: Max Damage
  33. Mount & Blade: Warband
  34. Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter
  35. No Time To Explain
  36. Plague Road
  37. The Metronomicon: Slay The Dance Floor
  38. Super Star Wars
  39. Tron Run/r
  40. A Boy And His Blob
  41. Natural Doctrine
  42. Hotel Transylvania 3 Monsters Overboard
  43. Adventure Time: Pirates Of The Enchiridion
  44. Ben 10
  45. Bubsy: The Woolies Strike Back
  46. Raiden V: Director’s Cut
  47. Bokosuka Wars Ii
  48. Garou: Mark Of The Wolves
  49. For Honor
  50. Electronic Super Joy

للتذكير، فقد تم إصدار خدمة Playstation Now في البداية لجهاز Playstation 4 لتتيح لملاك هذا الجهاز الجديد الإستمتاع بألعاب Playstation 3، ولكنها وصلت كذلك في الأونة الأخيرة إلى الحواسيب الشخصية، ولكن للحصول على تجربة لعب جيدة على الحواسيب تقول شركة Sony بأنه يتوجب على اللاعبين إمتلاك حواسيب شخصية PC تعمل بنظام الويندوز 7 أو إصدار أعلى، ومعالج intel Core i3 بتردد 3.5GHz أو معالج AMD A10 بتردد 3.8Ghz أو معالج أسرع، فضلا عن أكثر من 2GB من الذاكرة العشوائية. بطاقة الصوت مطلوبة أيضا جنبا إلى جنب مع شبكة إنترنت بسرعة لا تقل عن 5 ميغابايت في الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة Playstation Now تكلف 19.99 دولار في الشهر، وهي توفر إمكانية الوصول لعدد كبير من الألعاب الرائعة، فهناك أكثر من 700 لعبة متاحة في هذه الخدمة بما في ذلك God of War و Resident Evil و Uncharted وما إلى ذلك من الألعاب الأخرى.

المصدر.

 

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