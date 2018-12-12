هاتف Xiaomi المزود بكاميرا 48MP سيضم ثقبًا في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - قام المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي الثاني لشركة Xiaomi، السيد Lin Bin قبل بضعة أيام بنشر صورة تشويقية يلمح فيها إلى أن شركته تعمل على هاتف ذكي جديد مزود بكاميرا خلفية تبلغ دقتها 48 ميغابكسل سيتم الكشف عنه في الشهر المقبل. كانت الشائعات تقول بأن هذا الهاتف سيكون هو Xiaomi Mi9، ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك.

وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فهو يقول بأن هذا الهاتف سيكون جزءًا من سلسلة هواتف Xiaomi Redmi Series، والتي عادة ما تركز على خفض التكاليف أكثر من أي شيء آخر لتكون في متناول غالبية المستهلكين. والأكثر من ذلك هو أن هذا الهاتف سيكون على الأرجح أول هاتف ذكي من شركة Xiaomi يضم ثقبًا على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية على غرار الهواتف Galaxy A8S و Huawei Nova 4 و Honor View 20.

هذا الهاتف سيكون أيضًا أول عضو في سلسلة هواتف Xiaomi Redmi Series يضم واجهة خلفية مغطاة بالزجاج، ولكن سيكون له دقن كبير جدًا أسفل الشاشة مع العلم بأنه سيتم تزويد هذا الهاتف بشاشة LCD من صنع شركة BOE الصينية، وسيضم على الأرجح ثلاث كاميرات في الخلف. ومن الواضح أن واحدة من هذه الكاميرات ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، ولكننا سنحصل أيضا على كاميرا ذات عدسة واسعة الزاوية إلى جانبها.

إذا كان هذا الهاتف جزءًا من سلسلة هواتف Xiaomi Redmi Series، فنحن نتوقع أن يكون سعره تنافسيًا للغاية، على الرغم من أنه قد يكون الهاتف الأغلى في هذه السلسلة نظرًا لمواصفاته التقنية. وبالحديث عن ذلك، يمكن لهذا الهاتف أن يضم المعالج Snapdragon 675.

وبشكل عام، سيتحول هذا الهاتف ليكون إضافة مثيرة جدًا لسلسلة هواتف Xiaomi Redmi Series، حتى إذا كان من المرجح أن يكلف أكثر من 300 دولار أمريكي.

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