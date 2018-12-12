شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار "إنسايت" يلتقط سيلفى جديدا من المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط مسبار إنسايت التابع لناسا سيلفى جديد من الكوكب الأحمر، مما أعطى فريق المهمة وبقية العالم نظرة فاحصة على الألواح الشمسية والمنطقة التى استقر فيها الآن، كما أرسل المسبار أول صورة كاملة لمساحة الأرض التى يبلغ طولها 14 قدمًا، والتى ستكون قريبًا مساحة العمل الخاصة به.



السيلفى

ويلتقط إنسايت الكثير من الصور، ويتم تجميعها معا للحصول على الصورة الكاملة، فالصورة السيلفى التى تم التقاطها بواسطة الذراع الروبوتى، مركبة من 11 صورة.



المنطقة التى يقبع فيها إنسايت

وتتيح هذه الصور للعلماء بإلقاء نظرة جيدة على المنطقة قبل أن يبدأ إنسايت فى وضع أدواته والحفر فى الأرض.

وقال بروس بانيرت الباحث الرئيسى فى "إنسايت" من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا: "إن شبه الصخور والتلال والثقوب تعنى أنها ستكون آمنة للغاية لأجهزتنا، قد تبدو وكأنها قطعة أرض بسيطة إذا لم تكن على سطح المريخ، لكننا سعداء برؤية ذلك."