شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميجان ميركل الشخصية الأكثر بحثا على جوجل فى بريطانيا لعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل أن ميجان ميركل هى الشخصية الأكثر بحثا فى بريطانيا لعام 2018، إذ حظت الممثلة الأمريكية، التى تزوجت الأمير هارى فى مايو، الكثير من عمليات البحث، أكثر من أى شخصية أخرى فى المملكة المتحدة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تصدر الزواج المالكى أيضا قائمة الأحداث الأكثر بحثا على جوجل لعام 2018، بينما جاء الطفل الملكى فى المرتبة الثانية.

وتصدر كأس العالم قائمة الأحداث الرياضية الأكثر بحثا فى بريطانيا، وبالإضافة إلى كرة القدم والعائلة المالكة، كان لدى البريطانيين قضايا ملحة أخرى فى أذهانهم أيضًا - مثل Brexit وقوانين حماية البيانات الجديدة.

بينما كان السؤال الأكثر بحثا هو "ما هو Bitcoin؟" فى المقام الأول و "ما هو GDPR (قانون حماية البيانات العامة)" فى المرتبة الثانية.