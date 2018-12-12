الأرصاد عن طقس الخميس: معتدل ومائل للدفء.. والقاهرة 21

مصراوي _ القاهرة- أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه...
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