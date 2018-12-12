"عنخ ما حور".. ننشر تفاصيل المقبرة الأثرية بسقارة قبل الكشف عنها

مصراوي _ كتب - يوسف عفيفي:



يعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، السبت المقبل، تفاصيل كشف أثري جديد بجبانة سقارة بالجيزة، على خلفية اختتام العام الحالي بكشف هائل.

وكشفت مصادر بوزارة الآثار، لمصراوي، المعلومات الأولية عن هذا الكشف الأثري هناك، وأوضح أن الكشف المقرر إعلانه السبت المقبل عبارة عن مقبرة أثرية لأحد وزراء الدولة القديمة يدعى "عنخ ما حور"، لافتا إلى أن هذه المقبرة جرى العثور على عتباتها خلال الاكتشاف الأخير بسقارة.

وأوضح المصدر، أن صاحب المقبرة بسقارة رجل لكبار الكهنة يدعى "عنخ ما حور" أحد وزراء الدولة...