استعرضت شركة في إم وير VMware حلين جديدين يتيحان للعملاء الاستفادة من بنيتها التحتية والتجربة التشغيلية الموحدة والمنسجمة عبر كافة بيئات الحوسبة السحابية التي تقدمهما شركة في إم وير VMware وشركة أمازون، حيث يمكن للعملاء بفضل هذين الحلين تطبيق حل سحابة في إم وير VMware Cloud على خوادم النقاط الخارجية لخدمة أمازونAWS Outposts ، بالإضافة إلى الاستفادة من خوادم الحوسبة السحابية من شركة أمازون Amazon EC2 وإدارتها بالاعتماد على حل في إم ويرVMware Cloud Foundation .
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ويتمكن العملاء بهذا الشكل من بناء ونشر التطبيقات ضمن مراكز البيانات التابعة لهم وتبسيط إدارتها كخدمة تمتاز بقدرات غنية ومن فئة المؤسسات الكبرى، وتعمل هذه الحلول على خوادم النقاط الخارجية لخدمات أمازون ويب AWS Outposts، وهي خزائن تحتوي رفوفها على أجهزة خوادم تخزين وحوسبة جديدة صممت بمعدات خدمات أمازون ويب ذاتها، بالتالي يتمكن العملاء من إجراء عمليات الحوسبة والتخزين ضمن المباني التابعة لهم، فضلاً عن القدرة على ربطها بسهولة مع باقي خدمات أمازون ويب السحابية الأخرى.
وقال مارك لوماير Mark Lohmeyer، نائب الرئيس الأول والمدير العام لوحدة حلول المنصة السحابية في شركة في إم وير VMware: ”تصب رؤية شركة في إم وير VMware في تزويد العملاء ببنية تحتية وتجربة تشغيلية وتطويرية يسودها الانسجام، حتى يتمكنوا بذلك من بناء وتشغيل أي تطبيق في أي مكان تحتاجه الأعمال”.
وأضاف: ”نحن سعداء لرفع التنسيق مع خدمات أمازون ويب والقيمة التي نقدمها لعملائنا المشتركين انطلاقًا من استراتيجيتنا الأوسع في حلول السحابة الهجينة، والتي تهدف إلى تقديم بنية تحتية لمراكز بيانات معرفة بالبرمجيات باعتبارها خدمة متكاملة تتوفر عبر أنحاء مراكز البيانات والسحابة وأطراف الشبكة، فضلاً عن تشغيلها على أجهزة رائدة في الصناعة”.
شكرا لقرائتكم خبر عن VMware تطرح حلول جديدة متكاملة مع خدمة أمازون ويب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البوابة العربية للأخبار التقنية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البوابة العربية للأخبار التقنية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .