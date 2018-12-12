تويتر وجول تتعاونان لإطلاق برنامج #YallaGoal كأس آسيا

أعلنت شركة تويتر اليوم عن إطلاق برنامج عربي حصري من جزئين بعنوان YallaGoal# كأس آسيا، برعاية دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ومن إنتاج العلامة التجارية الرياضية جول، ويتتبع الجزء الأول من البرنامج الشخصية التلفزيونية روان ضاهر (@Rawan_Daher) متابع كرة القدم السعودي محمد الغامدي (@Mohammedg84) بينما يستكشفان معالم دبي مثل ملعب راشد، والذي يستضيف أول مباريات المجموعة الخامسة للبطولة يوم 8 يناير/كانون الثاني، وذلك أثناء مناقشتهما حول البطولة المقبلة وممارسة ألعاب مسلية حول كرة القدم واستعراض ما يمكن أن تفعله في دبي كمشجع رياضي.

وتعرض الحلقة الأولى يوم 16 ديسمبر الجاري، حيث تركز حلقات الجزء الثاني خلال البطولة على إبقاء عشاق كرة القدم على اطلاع بكافة أحداث البطولة، وتتضمن الحلقات تقديم ومراجعة المباريات الرئيسية، مع التركيز على منتخبي الإمارات والسعودية، وعرض التحليلات الرقمية وفيديوهات، بالإضافة إلى مقابلات حصرية.

ويتوفر البث المباشر مجاناً لجميع المستخدمين حول العالم سواء من ضمن حساباتهم على تويتر أو خارجها وعلى الأجهزة المتصلة، وسيبث عبر حساب جول على تويتر [email protected]، وتأتي حلقات YallaGoal# كاس آسيا في أعقاب شراكة تويتر مع جول في تقديم برنامجين رياضيين عربيين هما YallaGoal# الأسبوعي الأوروبي الذي انطلق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويتناول أبرز الأحداث في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وبرنامج YallaGoal# والذي أطلق خلال بطولة كأس العالم 2018 واستقطب معدل 400 ألف مشاهد لكل حلقة.

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وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري بدبي حول الموضوع: “مع بدء العد التنازلي لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، يسر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن تعلن رعايتها للبرنامج الرياضي الشهير YallaGoal#”.

وأضاف “تتلهف عيون وقلوب الجماهير في آسيا وحول العالم لبدء النسخة 17 للحدث الرياضي الأبرز في القارة، فللمرة الأولى في تاريخ المسابقة يتنافس 24 منتخب دولي على اللقب الآسيوي الأغلى الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع يناير المقبل. وتستضيف دبي 11 مباراة خلال البطولة في كل من استاد راشد واستاد آل مكتوم وذلك على مدار شهر كامل من التشويق والحماس الرياضي المنتظر. نحن متشوقون لأن تستضيف دبي عددًا من مباريات كأس آسيا 2019، ويتيح برنامج YallaGoal# للجماهير فرصة الاطلاع على أحداث وفعاليات البطولة ورصد وتحليل المباريات على مدار شهر كامل”.

فيما قال بنجامين آمبن، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تويتر: “يعتبر هذا الإنتاج المخصص فريد من نوعه لتويتر حيث يتوافق المحتوى المخصص المميز من قبل الشركاء مع قدرات الانتشار والاستهداف لتويتر لتلبية أهداف هيئة السياحة والتسويق التجاري في دبي كجهة راعية للبرنامج”.تويتر وجول تتعاونان لإطلاق برنامج #YallaGoal كأس آسيا