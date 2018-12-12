شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تشترى 130 هكتارا من الأراضى فى ريف السويد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترت شركة "مايكروسوفت" نحو 130 هكتارا من الأراضى فى بلدتى جافلة وساندفيكن بمنطقة ريفية بوسط السويد.

ونقل موقع "لوكال" الإخبارى الأوروبى عن عمدة البلدة قوله إن الصفقة قد تسهم فى توفير مئات الوظائف فى المنطقة الريفية، ودفعت مايكروسوفت 269 مليون كرونة مقابل الحصول على الأرض المقسمة بين موقعين بإجمالى مساحة كلية تعادل 260 ملعب كرة قدم.

وأعلن باتريك ستينفارد عمدة جافله، فى بيان، عن إتمام الصفقة مع مايكروسوفت أمس الثلاثاء، واصفا إياها بأنها تطور "مثير"، مؤكدا أن مايكروسوفت ستصبح واحدة من أكبر الصروح الصناعية بالمنطقة.

وتحدث باتريك لوسائل الإعلام لكنه لم يدل بالكثير من التفاصيل عن الخطط بشأن الموقعين فى جافلة وساندفيكن المجاورة، وأكدت شركة تكنولوجيا الكمبيوتر الصفقة بقولها إنها اشترت الأرض "لاستخدامات مستقبلية لتعزيز تواجدها فى أوروبا ومنطقة الشمال".