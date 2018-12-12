أكثر من نصف سكان العالم يستخدمون الانترنت... وهذه البلدان شهدت أكبر نموّ

كشف تقرير للأمم المتحدة أن نحو 3.9 مليار شخص يستخدمون الإنترنت، مما يعنى أنه للمرة الأولى يتصل أكثر من نصف سكان العالم بالشبكة العنكبوتية.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لتقنيات المعلومات والاتصالات ITU إنه بحلول نهاية عام 2018، سيستخدم 51.2 في المئة من الأشخاص حول العالم الشبكة العالمية.

وقال هولين تشو رئيس ITU في بيان: "بحلول نهاية عام 2018، سوف نتجاوز نسبة 50/50 لاستخدام الإنترنت، ويمثل هذا خطوة مهمة نحو مجتمع معلومات عالمي أكثر شمولاً، مضيفاً أن الكثير من الناس حول العالم ما زالوا ينتظرون جنى ثمار الاقتصاد الرقمي".



ودعا تشو إلى تقديم المزيد من الدعم إلى الابتكار التكنولوجي والتجاري حتى لا تترك الثورة الرقمية أحداً من دون اتصال".

ووفقاً للوكالة، فإن أغنى بلدان العالم تظهر نمواً بطيئاً ومطرداً في استخدام الإنترنت، إذ ارتفع الاستخدام من 51.3 في المئة في عام 2005 إلى 80.9 في المئة الآن.

في هذه الأثناء كانت المكاسب أكثر دراماتيكية في البلدان النامية، حيث بلغ استخدام الانترنت 45.3 في المئة حاليا، مقارنة بـ 7.7 في المئة فقط قبل 13 عاما.

وأظهر تقرير أن إفريقيا شهدت أقوى نمو، حيث ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من 10 مرات خلال نفس الفترة من 2.1 في المئة إلى 24.4 في المئة.

كما أظهر التقرير أنه في الوقت الذي ما زالت فيه الاشتراكات الهاتفية الثابتة تتضاءل في جميع أنحاء العالم، إلى مستوى حالي يبلغ 12.4 في المئة فقط، فإن عدد الاشتراكات في الهواتف الخلوية المتنقلة أصبح الآن أكبر من عدد سكان العالم.

ووجدت أن اشتراكات النطاق العريض ارتفعت من أربعة اشتراكات فقط لكل 100 مواطن في عام 2007 إلى 69.3 اليوم.

وفي الوقت نفسه، قال التقرير أن ما يقرب من جميع سكان العالم، أي 96 في المئة بالكامل، يعيشون الآن في متناول شبكة خلوية متنقلة، ويستطيع 90 في المئة من الناس الوصول إلى الإنترنت من خلال شبكة اتصال G3 أو أعلى.

