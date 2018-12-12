شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم يكسب أهم 3 عمالقة بالتكنولوجيا فى الثانية؟.. مؤسس أمازون 23 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانى أن مؤسس أمازون جيف بيزوس يربح نحو 1025 جنيها إسترلينيا فى الثانية الواحدة، أى ما يعادل 23 ألف جنيه مصرى، و61.527 جنيه إسترلينى فى الدقيقة الواحدة، و3.7 مليون جنيه إسترلينى فى الساعة الواحدة، كما تبلغ ثروته 23 مليار جنيه إسترلينى.

أما مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك، فيحتاج ثانية واحدة لكسب 392 جنيه إسترلينى، أى أكثر من 8 آلاف جنيه مصرى، و23.543 جنيه إسترلينى فى الدقيقة الواحدة فقط، و1.4 مليون جنيه إسترلينى فى الساعة، كما تبلغ صافى ثروته 49 مليار جنيه إسترلينى.

وعلى الجانب الآخر يكسب مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، 105 إسترلينى فى الثانية الواحدة، أى ما يعادل 2362 جنيها مصريا، و 6,278 استرلينى فى الدقيقة الواحدة، و376,694 ألف إسترلينى، فى حين أن ثروته الاجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه إسترلينى.