بينكيو تطرح جهاز عرض محمول لاسلكي بحجم راحة اليد

طرحت شركة بينكيو BenQ، الشركة الأولى في العالم في أجهزة العرض المزودة بتقنية المعالجة الرقمية للضوء DLP، جهاز العرض LED المحمول BenQ GV1 للذين يهتمون باقتناء أساليب الحياة العصرية للترفيه، حيث يتميز جهاز العرض LED المحمول GV1 من بينكيو بحجمه الصغير الذي يناسب راحة اليد ووزنه الخفيف للاستمتاع بالترفيه حرفيًا في أي مكان.

ويعمل جهاز العرض GV1 صغير الحجم ببطارية لعرض الأفلام والفيديوهات والموسيقى عن طريق الاتصال بشبكة الواي فاي أو البلوتوث أو منفذ من نوع USC-C دون الحاجة إلى المعاناة من خطوات التركيب والتوصيل.

وصرح مانيش باكشي العضو المنتدب لشركة بينكيو في الشرق الأوسط وتركيا: “GV1 هو منتج عصري لجميع المستهلكين الذي يهتمون باقتناء أساليب الحياة العصرية. استمتع مع هذا المنتج بالترفيه في أي مكان دون الحاجة إلى توصيل الأسلاك حيث أنه يعمل عن طريق الاتصال بشبكة الواي فاي لعرض المحتوى المرئي والصوتي في أي مكان وفي أي وقت. تهدف علامتنا التجارية إلى تزويد عملائنا بأحدث المنتجات ويضمن جهاز GV1 تقديم جميع المزايا المطلوبة للحصول على جهاز عرض محمول وشامل”.

الاستخدام في أي وقت وفي أي مكان

يقدم جهاز العرض GV1 من بينكيو للمستخدمين العديد من الطرق لاستخدامه لأنه سهل الحمل وسريع القراءة، وبذلك يتمتع المستخدمون بمشاهدة العديد من المحتويات في أي وقت مثل الطهي للعائلة وأثناء التجمع مع الاصدقاء والعمل الجماعي أو حتى ممارسة التمارين الرياضية.

جهار عرض بحجم راحة اليد وبشاشة 100 إنش

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يتميز الجهاز بسهولة تعديله لأنه مزود بمفصل يسمح بتحريك عدسات الإسقاط بجهاز GV1 حتى 15 درجة لعرض صورة مسقطة عمودية على شاشة بحجم 100 إنش على مسافة 77 سم بشرط أن يكون جهاز العرض على ارتفاع يسمح بسهولة الرؤية، إلى جانب امتلاكه لخاصية التصحيح التلقائي (keystone correction) التي تسمح بعرض صورة عالية الجودة دون مواجهة متاعب التركيب.

سهولة التوصيل

يضمن جهاز GV1 الاستمتاع طوال الوقت دون انقطاع عبر الاتصال بشبكة الواي فاي والبلوتوث والقدرة على الدفق لاسلكيًا في حال عدم إمكانية الاتصال بشبكة الواي فاي، بالإضافة إلى ذلك، فإن جهاز GV1 مزود بمنفذ USB-C لدفق الوسائط عبر كابل DisplayPort لقراءة الوسائط وتشغيلها مباشرة من مشغلات فلاش USB-C.

كما يأتي جهاز العرض بمكبر صوت مدمج بقوة 5 واط، ويمكن مضاعفة قوة الصوت بتركيب مكبر صوت بلوتوث محمول الذي يعمل بسهولة، وتعمل البطارية حتى 3 ساعات للاستمتاع بمشاهدة الأفلام والمحتويات الترفيهية الأخرى بحضور أفراد العائلة والأصدقاء دون المعاناة من خطوات التركيب.

ويعتبر جهاز العرض مدعوم بتقنية المعالجة الرقمية الضوئية فائقة الاستدامة، وقد حازت هذه التقنية على جائزة الأوسكار التكريمية، وتستخدم في 90 في المئة من الأعمال السينمائية الرقمية حول العالم، ويقدم جهاز العرض GV1 جودة صورة تدوم طويلًا بألوان دقيقة ووضوح فائق بجانب مصدر إضاءة LED يدوم 30 ألف ساعة دون صيانة.