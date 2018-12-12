شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكويت تستضيف البطولة العربية الثانية عشرة للروبوت العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية الكويتية استضافة الكويت للبطولة العربية الـ12 للروبوت مطلع العام المقبل، بمشاركة 12 دولة، ونحو 170 طالبا وطالبة من 50 مدرسة كويتية.

وأكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية الكويتية فيصل المقصيد - فى تصريح صحفى - أهمية استضافة الكويت ممثلة بمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمى للبطولة، لتطوير مهارات الاتصال والتفاعل بين الطلاب، وفتح الطريق أمام التنافس الفعال بينهم، ما يزيد فعالية العمل، ويعظم المردود العملى والتعليمى للمشاركين.

وأوضح المقصيد أن الروبوت منصة مميزة لتعلم مهارات القرن الحادى والعشرين، حيث تنمى تحديات حلول الروبوت والإبداع والابتكار، وتنمية مهارات حل المشكلات لدى الطلاب، مشيرا إلى أن الروبوت أصبح أحد المجالات الحديثة التى حققت انتشارا سريعا فى الأوساط التعليمية فى العديد من دول العالم، خاصة مع قيامه بالكثير من الأعمال، التى يعتبر بعضها مستحيلا بالنسبة للإنسان.