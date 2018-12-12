شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة Lens لتطبيق بحثها.. اعرف إزاى تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل ميزة Google Lens للعديد من الهواتف الذكية بداية من 2018، حيث وصلت الميزة لتطبيق الصور الشهير Google Photo وهواتف بيكسل وخدمة الترجمة، إلا أن جوجل قررت توسيع هذه الميزة لتصل إلى هواتف ايفون أيضا، حيث كان مستخدمو هواتف أبل فى السابق يحتاجون لتشغيل تطبيق Google Photo إذا كانوا يريدون استخدام عمليات بحث Lens على أجهزتهم.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فقد طرحت جوجل هذه الميزة أخيرا لتطبيق البحث الخاص بها على منصة iOS، حيث سيظهر الاختصار الشهير بالشكل المربع بجوار زر المايك الموجود فى مربع البحث داخل تطبيق جوجل الأساسى.

وتعد مميزات تطبيق Google Lens كثيرة جداً، والتى تشمل التعرف على الاشياء وعرض معلومات عنها، كما يمكن استخدام عدسات "جوجل" لمسح النصوص والكتب وقراءة الباركود QR والكثير من المزايا الأخرى التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى، وقد بدأت الميزة فى الوصول إلى المستخدمين حول العالم، وهو تحديث من جانب الخادم، لذلك قد تستغرق بعض الوقت للوصول لكامل المستخدمين.