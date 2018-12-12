ميزة ECG في الساعة الذكية Apple Watch Series 4 قد تكون أنقذت حياة أول شخص

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا العديد من القصص عن الكيفية التي ساهمت فيها الساعة الذكية Apple Watch في إنقاد العديد من الأشخاص عن طريق تنبيههم إلى معدلات ضربات القلب غير المنتظمة. وكما تعلمون على الأرجح، فميزة التخطيط الكهربائي للقلب هي واحدة من الميزات الرئيسية الجديدة في الساعة الذكية Apple Watch Series 4، وهي الميزة التي تم تفعيلها مؤخرًا مع تحديث WatchOS 5.1.2، ويبدو الآن أن هذه الميزة ساهمت في إنقاذ حياة أول شخص.

في منشور على الشبكة الإجتماعية Reddit، قام المستخدم edentel بنشر قصة حول الكيفية التي ساهمت بها ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ( ECG ) في الساعة الذكية Apple Watch Series 4 في إكتشاف أنه يعاني من الرجفان الأذيني. نبهت شركة آبل إلى التحذيرات غير الدقيقة، ولكن بعد التدقيق عدة مرات، وإرتدائها على معصمين مختلفين، ووضعها على معصم زوجته التي إتضح أن لديها إيقاع منتظم، إستمرت Apple Watch Series 4 في إظهار النتائج نفسها مما دفعه للتوجه إلى طبيب.

عندما وصل إلى الطبيب وتوضيح موقفه، تم نقله إلى مقدمة الصف وأعطاه الأولوية وتم ربطه على الفور بجهاز آخر للتخطيط الكهربائي للقلب، وهو ما أسفر عن ذلك الحصول على نتائج مماثلة لتلك التي أسفرت عنها الساعة الذكية Apple Watch Series 4. وبمجرد أن إتضحت النتائج، قال له الطبيب : ” يجب عليك شراء أسهم أبل. هذا ربما أنقذ حياتك. قرأت عن هذا في الليلة الماضية وإعتقدت أننا سنشهد إزدياد محتمل في عدد الوافدين إلى المستشفى هذا الأسبوع. لم أكن أتوقع أن يكون ذلك أول شيء أصادفه هذا الصباح “.

النتيجة النهائية لهذه القصة غير معروفة، فقد طلب من edentel التوجه إلى طبيب متخصص في القلب. لسنا متأكدين من النتيجة المحتملة، ولكن في الوقت الراهن يبدو أن الكشف المبكر عن الرجفان الأذيني قد أنقذ حياته.