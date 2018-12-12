تقرير جديد يتوقع إستمرار مبيعات iPhone في الإنخفاض خلال العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - بناء على ما نسمعه، فيبدو بالتأكيد أن هواتف iPhone الجديدة لا تباع كما ينبغي، وبناء على الإستطلاعات أيضًا، فيبدو الكثير من الأشخاص غير مهتمين بعد الآن بشراء هاتف iPhone جديد. ولهذا السبب، لا يفاجئنا معرفة أن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستواصل حصد عدد أقل من المبيعات.

ويستند هذا إلى توقعات المحللة Anne Lee من مؤسسة Nomura والتي أشارت إلى أن شركة آبل ستشهد إنخفاضًا في مبيعات iPhone في العام 2019 حيث من المتوقع أن تنخفض الشحنات من 213 مليون وحدة في العام 2018 إلى 204 مليون وحدة في العام 2019. ومن المتوقع أن يستمر هذا الإنخفاض في العام 2020 كذلك بحيث يمكن أن تنخفض الشحنات إلى 200 مليون وحدة آنذاك.

وبطبيعة الحال، لا توجد وسيلة تضمن دقة هذه الأرقام، ولكن من خلال إلقاء نظرة على التغييرات التي شهدها سوق الهواتف الذكية في الأونة الأخيرة، فنحن نفترض بأنه ليس من الصعب تخيل حدوث ذلك. وتقول المحللة Anne Lee أن واحد من الأسباب التي ستؤدي إلى ركود مبيعات iPhone هو إحتمال أن تواصل شركة آبل إستخدام التصميم الحالي لهواتف iPhone، وهو الأمر الذي سيجعل هواتف آبل ” مملة ” في نظر العديد من الأشخاص.

نظرًا للنمو القوي الذي شهدته الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية في الأونة الأخيرة والتي تقدم هواتف ذكية مميزة جدًا بأسعار معقولة، مقابل الزيادة التي شهدتها أسعار هواتف iPhone في السنوات الأخيرة، فلا غرابة أن نجد المستهلكون يفقدون إهتمامهم بشراء هواتف iPhone هذه الأيام.