صورة مسربة تستعرض لنا الهاتف Galaxy S10 Lite مع شاشة بإطار متناسق

فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر الهاتف Galaxy S10 Lite مثيرًا للإهتمام لأنه سيكون الهاتف الوحيد في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الذي سيضم شاشة مسطحة. وتساعد الحواف المنحنية في الطرازات الأخرى على جعل إطار الشاشة يبدو أصغر. ومع ذلك، فالصورة التي تم نشرها اليوم من قبل المسرب الصيني الشهير Ice Universe تكشف لنا بأن الشاشة المسطحة للهاتف Galaxy S10 Lite ستمتاز بإطار متناسق للغاية.

كما تلاحظون، هناك إطار بارز يحيط بشاشة الهاتف Galaxy S10 Lite، ولكن تم تصميم هذا الإطار ليكون متناسقًا على جميع الجوانب الأربعة للشاشة من خلال الإستعانة بثقب على مستوى الشاشة لإستيعاب الكاميرا الأمامية مما يتيح للشركة تقليص الإطار العلوي من أجل تحرير المزيد من المساحة للشاشة.

معظم الهواتف الذكية الأخرى المزودة بالثقب على مستوى الشاشة أو المزودة بقطع في الجزء الأوسط العلوي لديها إطار بارز قليلاً في الجزء السفلي. حتى الهاتف Galaxy A8S الذي أعلنت عنه شركة سامسونج مؤخرًا يعاني من هذا الشيء. والسبب هو أن الشاشة بحاجة إلى أن تكون مرتبطة باللوحة الأم خلفها، وبالتالي القيام بذلك في مساحة محدودة أمر صعب ومكلف. شركة آبل هي الوحيدة التي إستطاعت القيام بذلك حتى الآن.

على أي حال، الهاتف Galaxy S10 Lite سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب كما رأينا في بعض الصور التي تم تسريبها في نهاية الأسبوع الماضي. وعلاوة على ذلك، فهو سيضم كاميرا مزدوجة في الواجهة الخلفية بوضعية أفقية، كما أنه سيحتفظ بمنفذ السماعات 3.5mm.

Galaxy S10 Lite looks like this might look like this.

(Sorry, I modified it a bit) pic.twitter.com/lQnZt3wWx5