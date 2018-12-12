شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جاكت" ذكى جديد يحذرك عند نسيان هاتفك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة جوجل سابقا مع شركة ملابس عالمية من أجل إنتاج "جاكت" ذكى، وتم تطوير هذا الجاكت ليصبح أكثر ذكاءً، إذ يوفر الآن وضعًا جديدًا تم تصميمه لمنع المستخدمين من ترك هواتفهم الذكية أو سترتهم فى أى مكان.
والوضع الجديد يحمل اسم "دائما معًا"، وهو عبارة عن تنبيه تلقائى يمكنك إعداده لبدء التشغيل عندما تصبح المسافة بين الهاتف والسترة كبيرة جدًا، وتعمل التنبيهات فى كلا الاتجاهين، إذ ستتلقى إخطارًا على هاتفك بمجرد فقدان السترة، كما سيبدأ الجاكيت فى إلقاء الضوء والاهتزاز إذا نسيت هاتفك.
ووفقا لموقع economictimes، ستكون تلك الميزة الجديدة مفيدة للأشخاص الذين يفقدون هواتفهم بشكل مستمر فى أماكن مختلفة.
يذكر أن خلال السنوات الماضية تم تطوير الملابس الذكية بشكل واسع، واهتمت شركات صناعة الملابس الشهيرة بالاستعانة بالشركات التكنولوجيا العملاقة لإنتاج ملابس غير تقليدية متصلة بالإنترنت.
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