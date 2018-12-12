شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خليك فى الأمان .. طريقة لحذف حسابك على Google+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 7 سنوات على إطلاق + Google فى 2011، مرت الشبكة الاجتماعية بالكثير من التجارب والمحن، إلا أن أبرزها ما تم الإعلان عنه مؤخرا من قدرة بعض تطبيقات الطرف الثالث من الوصول إلى بيانات ما يصل إلى 52 مليون حساب على جوجل بلس، وهو الأمر الذى يترك العديد من المستخدمين فى خوف وحيرة، وفيما يلى نعرض كيف يمكن للمستخدم حذف ملفه الشخصى من "جوجل بلس" بشكل يدوى، مع ملاحظة أن هذا لن يؤثر على حساب جوجل الرئيسى، كما يلى:

حذف حسابك على Google+ عبر التطبيق

- قم بفتح تطبيق Google+ على هاتفك الذكى.

- اضغط على القائمة الجانبية من أعلى اليسار من الشاشة.

- اختر Settings، ثم قم بالضغط على "الملف الشخصى".

- اتجه إلى الأسفل وقم باختيار 'Delete Google+ Profile'.





** حذف الحساب عبر منصة سطح المكتب

- قم بفتح خدمة جوجل بلس عبر متصفح الإنترنت.

- اضغط على القائمة فى أعلى اليسار، واختر منها Settings.

- انتقل إلى نهاية الصفحة واختر Delete your Google+ profile

- قم بإدخال الرقم السرى وتأكيد الأمر.