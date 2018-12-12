من هى باية محيي الدين الذي يحتفل "جوجل" بذكرى ميلادها

كتب: أحمد حامد دياب

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى الـ87 لميلاد الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين.

ولدت في 12 ديسمبر في برج الكيفان بضواحي العاصمة الجزائر يتيمة الأبوين منذ الولادة ربتها جدتها لتساعدها فيما بعد لما كبرت في الفلاحة كانت جدتها تعمل وتقيم عند معمرين فرنسيين، وفي 1943 أخذتها أخت صاحب المزرعة مارغريت كامينة لتساعدها في أشغال البيت.

كان بيت السيدة مارغريت الواقع في الجزائر غاية في الجمال والروعة ما أبهر باية.

شرعت باية في تشكيل تماثيل صغيرة لحيونات وشخصيات من خيالها فقط من الطين أعجبت صاحبة...