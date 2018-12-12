طقس اليوم.. شبورة وأمطار بهذه المناطق

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأربعاء، سيكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية مائلا للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وشهدت البلاد الإسبوع الماضي موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف لـ3، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت هيئة الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة جديدة من الطقس السيء، بداية من الثلاثاء، وحتى نهاية الإسبوع.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة في تصريحات لقناة "dmc"، إن هناك فرص لسقوط الأمطار بدءا من الثلاثاء على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وستزداد اليوم الأربعاء لتتقدم داخل المحافظات.

وأضاف عبدالعال أن الأمطار ستبدأ خفيفة الثلاثاء ثم تشتد تدريجيا، حتى نهاية الإسبوع، وستتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 لـ25 درجة.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المحافظات والمدن:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 16 درجة

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 19 والصغرى 14 درجة

سوهاج العظمى 22 والصغرى 9 درجات

قنا العظمى 22 والصغرى 10 درجات

أسوان العظمى 23 والصغرى 10 درجات