شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتفكر تلعبها.. اعرف متطلبات تشغيل لعبة World War Z على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Sabre Interactive المطورة للعبة World War Z عن المتطلبات اللازمة بنظام تشغيل الكمبيوتر للاستمتاع باللعبة، ووفقا للمواصفات سيحتاج اللاعبين على الأقل إلى المعالج Intel i5-750 أو Intel i3-530 أو AMD Phenon II X4-810 مع ذاكرة وصول عشوائى سعتها 8 جيجا بايت وبطاقة AMD R7 240 أو Nvidia GeForce GT 730. - الحد الأدنى من مواصفات التشغيل: - الحد الأدنى من مواصفات التشغيل: نظام التشغيل: ويندوز 7 | 8 | 10. المعالج: intel i5-750 | i3-530 | Phenon II X4-810 بطاقة الرسوميات: AMD R7 240 | Nvidia GT 730 2GB | Intel HD530 ذاكرة الوصول العشوائى: 8 جيجا بايت. مساحة التخزين: 20 جيجابايت. ** المواصفات الموصى بها لتشغيل اللعبة: ** المواصفات الموصى بها لتشغيل اللعبة: نظام التشغيل: ويندوز 7 | 8 | 10. المعالج: i7-3970 بطاقة الرسوميات: AMD R9 280 | Nvidia GTX 960 ذاكرة الوصول العشوائى: 16 جيجا بايت. مساحة التخزين: 20 جيجابايت.

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